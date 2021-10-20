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Döviz kuru yüzünden satışı durdurdular!

20.10.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Benzinciler Birliği, tarafından yapılan açıklamada döviz kurundaki artıştan dolayı zarara uğrayan K-PET ve AL-PET'in akaryakıt satışını durdurduğu bildirildi.

Döviz kuru yüzünden satışı durdurdular!

TAK ajansının haberine göre, KKTC Benzinciler Birliği, akaryakıt dağıtım şirketleri K-Pet ve Al-Pet'in, dövizdeki kur değişiminin ardından zarara uğradıkları gerekçesiyle benzin istasyonlarına akaryakıt satışını durdurduğunu açıkladı.

DAĞITIM ŞİRKETLERİ ZARAR ETTİ

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, yaptığı açıklamada, akaryakıtta otomatik fiyatlandırma sistemi olduğunu, 15 günde bir döviz kuruna göre akaryakıt fiyatını güncelleyen bu sisteme göre 26 Ekim'de fiyatlarda değişim olacağını ancak dağıtım şirketlerinin bu tarihi beklemeden, litre başına ortalama 1 lira zarar ettikleri iddiasıyla dağıtımı durduğunu bildirdi.

Benzin istasyonlarındaki yoğunluğa da değinen Başkan Çağdal, istasyonların mevcut yakıt stoklarını kullandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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