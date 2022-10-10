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Dünya Bankasından sonra bir uyarı da Fitch'ten!

10.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Bankası, 2023'te küresel resesyon riski arttığını duyurmuştu. Bir uyarı da Fitch'ten geldi. itch Ratings, İngiltere ekonomisi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti ve daha keskin faiz artırımları ile birlikte daha derin bir resesyona girilmesinin büyük olasılık olduğunu bildirdi.

Dünya Bankasından sonra bir uyarı da Fitch'ten!

İngiltere ekonomisi için 2023 yılı daralma beklentisini Eylül ayında açıkladığı Küresel ekonomik görünüm raporundaki yüzde 0,2'den yüzde 1,0'a çıkaran Fitch Ratings, "BoE'nin gevşek mali politikanın ve zayıf kurun enflasyona etkisini telafi etmek, sterlin cinsinden varlıklara yatırımcı güvenini desteklemek ve artan finansal piyasa endişeleri karşısında bağımsızlığını kanıtlamak için şimdi daha hızlı şekilde politika faizini artırmasını bekliyoruz" dedi.

Politika faizinin Aralık 2022'ye kadar yüzde 2,25'ten yüzde 4,25'e çıkarılacağını tahmin eden Fitch, 2023 ikinci çeyreğe kadar da faizin yüzde 5,0 seviyesine yükseltileceğini öngördü. Fitch, daha önce 2022 yıl sonu için faizi yüzde 3,0 ve 2023 ikinci çeyrek için yüzde 3,25 olarak tahmin ediyordu.

Artan fonlama maliyetleri, daha sıkı finansal yartlar ve artan belirsizliğin 2023 yılında gevşek mali politikanın etkisinin üzerine çıkacağını öngören Fitch, 2022 dördüncü çeyrekte ekonominini resesyona girmesini beklediğini de vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Bankası fitch
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