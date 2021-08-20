Dünya devi şirket ofise dönüşü yine erteledi

Apple Inc. çalışanlarına yolladığı bildirimde daha önce ekim ayı olarak planladığı ofise dönüş tarihinin, artan Kovid-19 vakaları ve yeni varyantlar sebebiyle en erken ocak ayına çekildiğini duyurdu.

ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI EKİM AYI OLMUŞTU

BloombergHT'de yer alan habere göre, İlk etapta Eylül'de dönüşü hedefleyen teknoloji devi, daha sonra bu tarihi Ekim'e uzatmıştı. Apple çalışanlarının haftada üç gün ofisten çalışmasını öngörüyordu.

Delta kaynaklı kısıtlamalar Asya-Pasifik’te giderek yaygınlaşıyor. Avustralya, en büyük şehri Sydney’de iki aydır süren kısıtlama tedbirlerini uzattı. Yeni Zelanda da ulusal karantinayı dört gün uzatma kararı aldı.

Japonya’da 25 bin 156 yeni vaka ile Perşembe günü rekor kırıldı. Ülkedeki hastanelerde yatak sıkıntısı yaşanmaya başlandı.

Apple'ın yanında başka şirketler de ofise dönüş takvimlerini ertelemeye devam ediyor. PwC, çalışanlarının ABD ofislerine dönüşünü 1 Kasım’a erteledi. IBM ise New York’taki ofislerini mevcut Kovid-19 koşullarını gerekçe göstererek yeniden kapadı.



