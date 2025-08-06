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Dünyaca ünlü giyim markası Zara'ya reklam yasağı! Sebebi belli oldu

Dünya ünlü giyim markası Zara'nın iki reklamının İngiltere'deki Reklam Standartları Otoritesi (ASA) tarafından 'sağlıksız derecede zayıf modeller' nedeniyle yasaklandığı öğrenildi. Zara'nın, söz konusu reklamları kaldırırken reklamlardaki modellerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirttiği aktarıldı.

Dünyaca ünlü giyim markası Zara'ya reklam yasağı! Sebebi belli oldu
Hande Dağ

Dünyaca ünlü moda markası Zara'nın iki reklamı, "sağlıksız derecede zayıf" görünen modellere yer verdiği için yasaklandı.

BBC'nin haberine göre; Reklam Standartları Otoritesi (ASA), reklamlardaki bazı unsurlara vurgu yaptı. Gölgelerin ve geriye doğru taranmış topuz saç modelinin bir modeli "zayıf" gösterdiğini, bir diğer görüntüdeki pozun ve düşük kesimli tasarımın da modelin "çıkıntılı" köprücük kemiklerini ortaya çıkardığını belirtti. Kurum, "sorumsuz" reklamların mevcut haliyle bir daha yayınlanmaması gerektiğine ve Zara'nın tüm görsellerinin "sorumlu bir şekilde hazırlanmasını" sağlaması gerektiğine karar verdi.

Zara, söz konusu reklamları kaldırdı. Söz konusu iki modelin de fotoğrafların çekildiği tarihte sağlıklı olduklarını kanıtlayan tıbbi belgelere sahip olduğunu belirtti. Yasaklanan iki reklam daha önce uygulamada ve internet sitesinde, mankenlerin üzerinde kıyafetleri gösteren bir dizi görselde yer almıştı.

Reklamlardan biri kısa bir elbise için olurken ASA, modellerin bacaklarının "gözle görülür şekilde ince" görünmesi için gölgeler kullanıldığını düşündü. Ayrıca mankenin üst kollarının ve dirsek eklemlerinin pozisyonunun kendisini "orantısız" gösterdiği belirtildi.

Dünyaca ünlü giyim markası Zara ya reklam yasağı! Sebebi belli oldu 1

'KÖPRÜCÜK KEMİKLERİ' VURGUSU

Yasaklanan diğer reklam ise bir gömlek reklamı olurken modelin, "çıkıntılı" köprücük kemiklerinin reklamın "odak noktası" haline geldiği bir pozisyonda poz verdiği söylendi. Öte yandan ASA, Zara'nın iki reklamını daha araştırdı fakat ikisi de yasaklanmadı.

ZARA KURALLARA UYDUĞUNU BELİRTTİ

Zara ise işaretlenen tüm görselleri kaldırmayı seçti ve doğrudan herhangi bir şikayet almadıklarını söyledi. ASA'ya yaptığı açıklamada, görsellerin hiçbirinin "çok küçük ışıklandırma ve renklendirme düzenlemeleri" dışında değiştirilmediğini söyledi.

Ayrıca açıklamada, 2007 yılında İngiltere Model Sağlık Soruşturması tarafından yayımlanan "Fashioning a Healthy Future" adlı rapordaki tavsiyelerin takip edildiği belirtildi. Zara, söz konusu raporun üçüncü tavsiyesine özellikle uyduğunu söyledi. Bu tavsiyede, modellerin "yeme bozukluklarını tanıma konusunda uzman doktorlardan, sağlık durumlarının iyi olduğunu doğrulayan bir sağlık raporu sunmaları gerektiği" belirtiliyordu.

Daha önce de başka markaların reklamları, modellerin çok zayıf olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı.

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Zara reklam yasak
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