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Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2020 15:19 | Son Güncelleme

Dünya ülkelerinde yaşam maliyetleri raporunu her yıl detaylı olarak hesaplayıp paylaşan CEOWORLD, 2020 yılına ait verileri açıkladı. Türkiye de dahil 132 ülkenin yer aldığı listede dünyanın en pahalı ülkelerinin çoğunluğunun Avrupa ve Asya'da olduğu belirlendi. İşte dünyanın en pahalı ülkeleri.

132 ülkenin yer aldığı araştırma oluşturulurken, konaklama, giyim, taksi ücretleri, kamu hizmeti, internet, market alışverişi, ulaşım ve dışarıda yemek yeme gibi kriterlere bakıldı. İşte dünyanın pahalı ülkeleri...

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu

30- MAKAO

30- MAKAO

29- ALMANYA

29- ALMANYA

28- İTALYA

28- İTALYA

27- BİRLEŞİK KRALLIK

27- BİRLEŞİK KRALLIK

26- MALTA

26- MALTA

25- PORTO RİKO

25- PORTO RİKO

24- KANADA

24- KANADA

23- İSVEÇ

23- İSVEÇ

22- FİNLANDİYA

22- FİNLANDİYA

21- AVUSTURYA

21- AVUSTURYA

20- ABD

20- ABD

19- SEYŞELLER

19- SEYŞELLER

18- BELÇİKA

18- BELÇİKA

17- YENİ ZELANDA

17- YENİ ZELANDA

16- AVUSTRALYA

16- AVUSTRALYA

15- HOLLANDA

15- HOLLANDA

14- FRANSA

14- FRANSA

13- İRLANDA

13- İRLANDA

12- BARBADOS

12- BARBADOS

11- HONG KONG

11- HONG KONG

10- GÜNEY KORE

10- GÜNEY KORE

9- SİNGAPUR

9- SİNGAPUR

8- İSRAİL

8- İSRAİL

7- LUKSEMBURG

7- LUKSEMBURG

6- BAHAMALAR

6- BAHAMALAR

5- DANİMARKA

5- DANİMARKA

4- JAPONYA

4- JAPONYA

3- İZLANDA

3- İZLANDA

2- NORVEÇ

2- NORVEÇ

1- İSVİÇRE

1- İSVİÇRE

102- TÜRKİYE

102- TÜRKİYE
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