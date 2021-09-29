Dünyanın en zengini olan Musk: Bezos'a gümüş madalya ve dev bir 2 figürü göndereceğim

Dünyanın en zengin insanları listesinde zirve, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Elon Musk arasında gidip gelmeye devam ediyor. Forbes'in verilerine göre bu yıl Tesla hisselerindeki artıştan dolayı Musk, yeniden listenin ilk sırasına yerleşti.

TESLA DÜNYA BİRİNCİSİ

Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, elektrikli araç şirketinin hisselerinin değerinin artmasıyla servetini büyüttü. 29 Eylül saat 10.30 itibarıyla Musk'ın serveti 200,3 milyar dolar (yaklaşık 1 trilyon 770 milyar TL) görünüyor.

Listenin ikinci sırasında ise Jeff Bezos yer aldı. Amazon'un kurucusu Bezos 193,1 milyar dolarda (yaklaşık 1 trilyon 707 milyar TL) kaldı.

İkiliyi 174 milyar dolarla (yaklaşık 1 trilyon 540 milyar TL) Bernard Arnault ve ailesi takip ediyor.

"ONA GÜMÜŞ MADALYA VE DEV BİR 2 FİGÜRÜ GÖNDERECEĞİM"

Bezos'la sık sık atışan Musk, birincilik koltuğuna oturunca da rahat durmadı.

Forbes'un dün geçtiği habere göre yorum için ulaşılan teknoloji milyarderi Musk, attığı e-postada şöyle yazdı;

"Jeffrey B.'ye (Jeff Bezos'un tam adı Jeffrey Preston Bezos) gümüş madalya ve dev bir 2 figürü göndereceğim."

Musk daha önce de Bezos'un yaşlanmaya karşı çalışmalar yürüten Altos Labs adlı startup'a yatırım yaptığına dair haberlerin ardından rakibine taş atmıştı. Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in, SpaceX'i dava etmesine işaret eden Musk, "Bu işe yaramazsa Bezos ölüme dava açacak!" demişti.

İPLER GERGİN

İkili arasındaki ipler gittikçe daha da gerilmeye başlamışken yarışı şimdilik Musk kazanmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde dünyanın en zengin insanı seçilen ancak Tesla'nın hızlı değer kaybetmesiyle geri sıralara düşen Musk, bir kez daha dünyanın en zengin insanı seçildi.



