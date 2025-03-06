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Dünyanın en zenginleri belli oldu! Tarihte rekor kıran, servetine servet ekleyen, milyar dolarlar kaybeden var

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
06.03.2025 10:05
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Forbes, dünyanın en zengin 10 ismini açıkladı. İlk sırada, ABD tarihinde ilk kez bir iş insanın bu oranda büyük bir servet beyanında bulunmasıyla rekor kıran Elon Musk, 359,5 milyar dolarlık servetiyle yer aldı. 3. sıradaki Jeff Bezos'un ise 23 milyar dolarlık kaybıyla üçüncülüğe gerilediği görüldü. Öte yandan listede servetine servet ekleyen tek isim Warren Buffett oldu. İşte detaylar…

Dünyanın en zenginleri belli oldu! Tarihte rekor kıran, servetine servet ekleyen, milyar dolarlar kaybeden var

Dünyanın en zengin 10 ismi açıklandı. Forbes'un listesinde servetle aynı zamanda rekor kıran Elon Musk ilk sırada yer aldı. Listenin 2. sırasında ise Mark Zuckerberg var. Jeff Bezos ise 23 milyar dolarlık kaybıyla listede üçüncülüğe geriledi.

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ABD TARİHİNDE BİR REKOR

TGRT Haber'de yer alan habere göre; Forbes dergisi dünyanın en zengin 10 ismini açıkladı. Zirvede Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk yer aldı. Musk'ın serveti 359,5 milyar dolar olarak açıklandı. Bu aynı zamanda ABD tarihinde bir rekor. Ülkede ilk kez bir iş insanı bu oranda büyük bir servet beyanında bulunuyor.

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Musk'ın ilk sırada olduğu listenin 2. sırasında 230,7 milyar dolarlık servetiyle Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg yer alıyor. Onu 226,7 milyar dolarlık serveti ile Jeff Bezos takip ediyor.

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Listede Larry Ellison 204.6 milyar dolar, Bernard Arnault ise 186.4 milyar dolarlık servetleri ile sırasıyla 4. ve 5. sırada yer aldı.

SERVETİNDE AZALIŞ VAR

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un servetindeki azalış dikkat çekti. Amazon hisselerindeki yüzde 11'lik düşüşle Bezos tam 23 milyar dolar kaybetti.

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SERVETİNE SERVET EKLEDİ

Listede servetine servet ekleyen tek isim Warren Buffett oldu. Buffett 15 milyar dolar daha kazanarak 161.1 milyar dolarlık servetiyle listede 6. sırada kendine yer buldu. Larry Page dünyanın en zenginleri listesinde 7., Sergey Brin 8., Amancio Ortega 9. ve Steve Ballmer 10. oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk zengin
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