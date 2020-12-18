En kolay oturma izni veren ülkeler 2021... En kolay göçmen kabul eden ülkeler listesi!

2021'de en kolay oturma izni veren ülkeler araştırılıyor. Milyonlarca kişi koronavirüsün biteceğini düşündükleri için 2021 yılında farklı bir ülkeye giderek çalışmak için araştırma yapıyor. Peki hangi ülkelere kolay gidilir?

Evden çalışırken aynı zamanda dünyayı da gezmek isteyen ya da farklı ülkelere yerleşmek isteyen vatandaşlar, evden çalışma kolaylığı ile farklı ülkelere seyahat etmek ve yerleşmek için araştırmalar yapıyor. Avrupa ülkelerinden en kolay oturum izni veren ülke hangisi araştıranlar, hangi şartlarda göçmen kabul edileceğini araştırıyor. İşte oturma izni kolay alınan ülkeler... EN KOLAY OTURUM İZNİ ALINAN ÜLKELER HANGİSİ? Koronavirüsün ekonomik olarak birçok kişinin hayatını olumsuz etkilemesinin ardından binlerce kişi farklı ülkelere yerleşmek için adım atmaya başladı. Özellikle Türk Lirasının bazı ülkelerde kullanılan para birimi karşısında zayıflaması vatandaşları farklı ülkeye taşınmak için tetikledi. Hangi ülkelerde oturma izni kolay alınır merak eden vatandaşlar için bir liste hazırladık.

Habertürk'te yer alan habere göre, Henley and Partners ismindeki vatandaşlık danışmanlığı şirketi pasaport değeri, yaşam standartları vb. şartları inceleyerek, Avrupa ülkelerini kontrol etti. İşte en kolay oturum alınacak ülkeler listesi!

EN KOLAY OTURUM İZNİ VEREN ÜLKELER LİSTESİ! 10 - YUNANİSTAN OTURMA İZNİ Yunanistan'da oturum izni almakoldukça kolay. D tipi olarak bilinen vizeyi adıktan sonra 250 bin euro değerinde bir gayrımenkul alarak Yunanistan oturma izi almaya hak kazanabiliyorsunuz. 9 - MONACO OTURMA İZNİ Monaco'da oturum izni alabilmek için, Monaco bankasında adınıza bir hesap açarak, oturacağınız süre boyunca 500 bin euroyu hesabınızda tutmanız gerekecek. Monaco'da oturan vatandaşlar; varlık, sermaye kazanç ve gelir vergisi gibi birçok vergiden muaf ve Schengen bölgesindeki ülkeleri ücretsiz seyahat etme hakkına sahip. 8 - JERSEY ADASI OTURMA İZNİ Ilıman iklimi ile bilinen Jersey Adası iklimi sayesinde birçok kişinin göz bebeği. Jersey Adası'nda oturma izni alabilmek için bir yıllık mininmum yatırım miktarı 125 bin sterlin olarak belirtilmiş. 7 - BİRLEŞİK KRALLIK OTURMA İZNİ Sunduğu fırsatlardan dolayı birçok insanın cazip olarak gördüğü Britanya'da oturum izni alabilmek için 2 milyon ila 10 milyon sterlin arası yatırım yapmanız talep ediliyor. Burada oturum izni programları kademeli olarak devam ediyor. 6 - LETONYA OTURMA İZNİ Oturum izni almanın kolay olduğu ülkelerden birisi de Letonya. Letonya'da oturma izni alabilmek için yatırım yapmak gerekiyor. Letonya'dan satın alacağınız 250 bin euro değerinde bir mülk yeterli olmuyor. Ayrıca yüzde 5 oranında da vergi vermeniz isteniyor.