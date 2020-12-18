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En kolay oturma izni veren ülkeler 2021... En kolay göçmen kabul eden ülkeler listesi!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2020 10:40 | Son Güncelleme

Binlerce kişi farklı ülkelerde oturma izni nasıl alınır araştırmaya başladı. Koronavirüs sürecinde evden çalışanların birçoğu en kolay oturma izni alabileceği ülkeleri araştırmaya başladı. Hem evden çalışırken hem de seyahat ederek farklı ülkeleri görmek isteyenler en kolay göçmen kabul eden ülkeler hangisi araştırıyor. İşte en kolay oturma izni veren ülkeler listesi!

En kolay oturma izni veren ülkeler 2021... En kolay göçmen kabul eden ülkeler listesi!

2021'de en kolay oturma izni veren ülkeler araştırılıyor. Milyonlarca kişi koronavirüsün biteceğini düşündükleri için 2021 yılında farklı bir ülkeye giderek çalışmak için araştırma yapıyor. Peki hangi ülkelere kolay gidilir?
Evden çalışırken aynı zamanda dünyayı da gezmek isteyen ya da farklı ülkelere yerleşmek isteyen vatandaşlar, evden çalışma kolaylığı ile farklı ülkelere seyahat etmek ve yerleşmek için araştırmalar yapıyor. Avrupa ülkelerinden en kolay oturum izni veren ülke hangisi araştıranlar, hangi şartlarda göçmen kabul edileceğini araştırıyor. İşte oturma izni kolay alınan ülkeler...

EN KOLAY OTURUM İZNİ ALINAN ÜLKELER HANGİSİ?

Koronavirüsün ekonomik olarak birçok kişinin hayatını olumsuz etkilemesinin ardından binlerce kişi farklı ülkelere yerleşmek için adım atmaya başladı. Özellikle Türk Lirasının bazı ülkelerde kullanılan para birimi karşısında zayıflaması vatandaşları farklı ülkeye taşınmak için tetikledi. Hangi ülkelerde oturma izni kolay alınır merak eden vatandaşlar için bir liste hazırladık.
Habertürk'te yer alan habere göre, Henley and Partners ismindeki vatandaşlık danışmanlığı şirketi pasaport değeri, yaşam standartları vb. şartları inceleyerek, Avrupa ülkelerini kontrol etti. İşte en kolay oturum alınacak ülkeler listesi!

EN KOLAY OTURUM İZNİ VEREN ÜLKELER LİSTESİ

EN KOLAY OTURUM İZNİ VEREN ÜLKELER LİSTESİ!

10 - YUNANİSTAN OTURMA İZNİ

Yunanistan'da oturum izni almakoldukça kolay. D tipi olarak bilinen vizeyi adıktan sonra 250 bin euro değerinde bir gayrımenkul alarak Yunanistan oturma izi almaya hak kazanabiliyorsunuz.

EN KOLAY OTURUM İZNİ VEREN ÜLKELER LİSTESİ

9 - MONACO OTURMA İZNİ

Monaco'da oturum izni alabilmek için, Monaco bankasında adınıza bir hesap açarak, oturacağınız süre boyunca 500 bin euroyu hesabınızda tutmanız gerekecek. Monaco'da oturan vatandaşlar; varlık, sermaye kazanç ve gelir vergisi gibi birçok vergiden muaf ve Schengen bölgesindeki ülkeleri ücretsiz seyahat etme hakkına sahip.

EN KOLAY OTURUM İZNİ VEREN ÜLKELER LİSTESİ

8 - JERSEY ADASI OTURMA İZNİ

Ilıman iklimi ile bilinen Jersey Adası iklimi sayesinde birçok kişinin göz bebeği. Jersey Adası'nda oturma izni alabilmek için bir yıllık mininmum yatırım miktarı 125 bin sterlin olarak belirtilmiş.

EN KOLAY OTURUM İZNİ VEREN ÜLKELER LİSTESİ

7 - BİRLEŞİK KRALLIK OTURMA İZNİ

Sunduğu fırsatlardan dolayı birçok insanın cazip olarak gördüğü Britanya'da oturum izni alabilmek için 2 milyon ila 10 milyon sterlin arası yatırım yapmanız talep ediliyor. Burada oturum izni programları kademeli olarak devam ediyor.

EN KOLAY OTURUM İZNİ VEREN ÜLKELER LİSTESİ

6 - LETONYA OTURMA İZNİ

Oturum izni almanın kolay olduğu ülkelerden birisi de Letonya. Letonya'da oturma izni alabilmek için yatırım yapmak gerekiyor. Letonya'dan satın alacağınız 250 bin euro değerinde bir mülk yeterli olmuyor. Ayrıca yüzde 5 oranında da vergi vermeniz isteniyor.

EN KOLAY OTURUM İZNİ VEREN ÜLKELER LİSTESİ

5- İSPANYA OTURMA İZNİ

İspanya'da oturum izni almak için de gayrımenkul almanız gerekiyor. 500 bin euro değerinde ev alanlara verilen oturum izni ile yabancı vatandaşları yatırım yapmak için teşvik etmeye çalışılıyor. Bunun dışında farklı bir yöntem olarak da 2 milyon euro ödeyip devlet tahviline girmek ve oturulan zaman boyunca bu tahvili muhafaza etmeniz isteniyor.

EN KOLAY OTURUM İZNİ VEREN ÜLKELER LİSTESİ

4 - MALTA OTURMA İZNİ

Malta'da oturum izni alabilmeniz için yüzde vergi ödemeniz isteniyor ve 275 bin euro tutarında bir gayrımenkul almanız bekleniyor.

EN KOLAY OTURUM İZNİ VEREN ÜLKELER LİSTESİ

3 - PORTEKİZ OTURMA İZNİ

Portekiz'de oturum izni almak olukça kolay. Örneğin kişiye kadar istihtam sağlamak isteyenlere hemen oturum izni verilebiliyor. Eğer Portekiz'de iş kurmak dışında sadece yerleşmek istiyorsanız 500 bin euro vererek bir ev almanız ya da Portekiz bankasına 1 milyon euro yatırmanız yeterli.

EN KOLAY OTURUM İZNİ VEREN ÜLKELER LİSTESİ

BELÇİKA OTURMA İZNİ

Belçika'da oturma izni almak için diğer ülkeler gibi ödeme yapmanız istenmiyor. Belçika'ya yapılan oturma izni başvurusu iki ay gibi kısa bir sürede sonuçlanıyor. Belçika'ya yerleşmek ve oturum izni almak için güçlü bir iş planı gerekiyor. Devletin desteklediği iş planları kabul ediliyor.

EN KOLAY OTURUM İZNİ VEREN ÜLKELER LİSTESİ

AVUSTURYA OTURMA İZNİ

Avusturya'da oturum izni alabilmek için özel olarak bir şey satın almanız istenmiyor. Fakat buna rağmen başvuru yaparken 2500 euro ile 40 bin euro arası bir nakitiniz mutlaka olmalı. Avusturya 10 çeşit oturum izni ile hizmet veriyor.


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