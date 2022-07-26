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Enflasyon yüzde 190'ı geçti! Enflasyona karşı hamle: Piyasaya 'altın para' sürülecek

26.07.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zimbabve Merkez Bankası, para birimindeki değer kaybı ve enflasyonun yüzde 190'nı geçmesiyle birlikte karşı hamleye geçti ve temmuz ayı itibariyle altından bir para piyasaya sürdü.

Enflasyon yüzde 190'ı geçti! Enflasyona karşı hamle: Piyasaya 'altın para' sürülecek

Enflasyonun bu ay yüzde 190’ı geçmesinin ardından Merkez Bankası faizi ikiye katlayarak yüzde 200 yapmıştı.

Her bir paranın bir ons (28,3 gram) altın içereceği, yüzde 5’lik üretim maliyetinin de eklenmesiyle piyasa değerinin belirleneceği duyuruldu.

Altının onsu Cuma günü 1,724 dolardı. Yüzde beşlik üretim maliyetini de ekleyince her bir madeni para 32 bin 293 TL’ye denk geliyor.

Merkez Bankası Başkanı John Mangudya, para üstü verebilmeleri koşuluyla bu paranın dükkanlarda da kullanılabileceğini açıkladı.

Zimbabve doları bu yıl diğer para birimleri karşısında büyük değer kaybetti.

Zimbabveliler, ülkeyi yaklaşık 40 yıl yöneten Robert Mugabe dönemindeki ekonomik kaosu unutmuş değil.

KENDİ PARA BİRİMİNİ TERK ETTİLER

Hiperenflasyon nedeniyle ülke 2009 yılında kendi para birimini terk etmek ve dolar başta olmak üzere yabancı para birimleri kullanmak zorunda kalmıştı.

Krizin en kötü dönemlerinde hükümet enflasyon verisi açıklamayı bırakmış, ekonomistlerin tahminlerine göre Kasım 2008’da yıllık enflasyon yüzde 89,7 sekstilyona çıkmıştı.

O dönemde basılan 100 milyar Zimbabve doları banknotu ülkenin ekonomik çöküşünün simgesi haline gelmişti.

10 yıl sonra ülke kendi para birimine geri döndü fakat bir kere daha Zimbabve dolarının değer kaybetmesinin önüne geçemedi.

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