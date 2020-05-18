Fed Başkanı Powell'dan 'ekonomik toparlanma' değerlendirmesi

Powell, katıldığı televizyon programında, ekonomik toparlanmanın ne zaman gerçekleşeceği sorusunun yanıtlanması zor ve büyük oranda Kovid-19 salgınınındaki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Powell, "Virüsü ne kadar çabuk kontrol altına alırsak işletmeler o kadar erken açılır." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek aylarda işletmelerin yeniden açılması ve insanların işlerine dönmesiyle toparlanmanın başlayacağını belirten Powell, bu süreçte kaçınılması gereken en büyük şeyin virüs salgınında ikinci dalganın yaşanması olduğunu ifade etti.

Powell, "Koronavirüste ikinci dalga olmazsa ekonominin bu yılın ikinci yarısı itibarıyla istikrarlı bir şekilde toparlandığını göreceksiniz diye düşünüyorum." dedi.

İnsanların harcama davranışlarında dikkatli olacağını ve ekonominin bazı alanlarının çok daha yavaş toparlanacağını düşündüğünü kaydeden Powell, "Ekonominin tamamen toparlanması için insanların güvenlerinin tam olarak yerine gelmesi gerekecek. Bunun için aşının çıkmasını beklemek gerekebilir." diye konuştu.