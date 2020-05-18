FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Fed Başkanı Powell'dan 'ekonomik toparlanma' değerlendirmesi

Fed Başkanı Powell'dan 'ekonomik toparlanma' değerlendirmesi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 09:16 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirterek, "Ekonominin tamamen toparlanması için insanların güvenlerinin tam olarak yerine gelmesi gerekecek. Bunun için aşının çıkmasını beklemek gerekebilir." dedi.

Fed Başkanı Powell'dan 'ekonomik toparlanma' değerlendirmesi

Powell, katıldığı televizyon programında, ekonomik toparlanmanın ne zaman gerçekleşeceği sorusunun yanıtlanması zor ve büyük oranda Kovid-19 salgınınındaki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Powell, "Virüsü ne kadar çabuk kontrol altına alırsak işletmeler o kadar erken açılır." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek aylarda işletmelerin yeniden açılması ve insanların işlerine dönmesiyle toparlanmanın başlayacağını belirten Powell, bu süreçte kaçınılması gereken en büyük şeyin virüs salgınında ikinci dalganın yaşanması olduğunu ifade etti.

Powell, "Koronavirüste ikinci dalga olmazsa ekonominin bu yılın ikinci yarısı itibarıyla istikrarlı bir şekilde toparlandığını göreceksiniz diye düşünüyorum." dedi.

İnsanların harcama davranışlarında dikkatli olacağını ve ekonominin bazı alanlarının çok daha yavaş toparlanacağını düşündüğünü kaydeden Powell, "Ekonominin tamamen toparlanması için insanların güvenlerinin tam olarak yerine gelmesi gerekecek. Bunun için aşının çıkmasını beklemek gerekebilir." diye konuştu.

Powell, aşıya ilişkin zamanlamanın belirsiz olduğuna işaret ederek, en kısa zamanda çıkmasını umduklarını, ekonominin insanlar kendilerini güvende hissedene kadar zorluk yaşayacağını dile getirdi.

Bu süreci "büyük bir acı ve zorluk zamanı" olarak tanımlayan Powell ancak uzun hatta orta vadede Amerikan ekonomisinin toparlanacağını ve insanların işlerine geri döneceğini ifade etti. Powell, "Bu, biraz zaman alabilir. Gelecek yılın sonuna kadar uzayabilir. Gerçekten bilmiyoruz. Bundan daha kısa sürede olmasını umuyoruz ancak kimse gerçekten bilmiyor." diye konuştu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle artan işsizlik oranını da değerlendiren Powell, işten çıkarmaların mayıs ve gelecek ay büyük ihtimalle artacağını kaydetti.

Powell, bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomik faaliyetin büyük ölçüde azalacağını belirterek, yılın ikinci yarısında ekonomik büyüme olmasını beklediğini dile getirdi.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilen ekonomik teşvik paketlerine de değinen Powell, Fed ve ABD Kongresinin ekonomiyi desteklemek için daha fazlasını yapmasının gerekebileceğini ifade etti.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Gülşen, Karadeniz kızı''Gülşen, Karadeniz kızı'
Çin’de Kovid-19 salgını sonrası işsiz sayısı 70 milyonu geçmiş olabilirÇin’de Kovid-19 salgını sonrası işsiz sayısı 70 milyonu geçmiş olabilir
Devletten 300.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı!Devletten 300.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başladı

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başladı

Dikkat! O süre uzatıldı

Dikkat! O süre uzatıldı

Tam 128 çeşit yapıyor! Yok satıyor

Tam 128 çeşit yapıyor! Yok satıyor

Koronavirüs o sektörü uçurdu! Talep iki katına çıktı

Koronavirüs o sektörü uçurdu! Talep iki katına çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, Covid-19'a rağmen 76 milyar dolar arttı

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, Covid-19'a rağmen 76 milyar dolar arttı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

WhatStats ile Whatsapp'ta kimsenin gizlisi saklısı kalmadı

WhatStats ile Whatsapp'ta kimsenin gizlisi saklısı kalmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasalar Merkez Bankasını bekliyor

Piyasalar Merkez Bankasını bekliyor

ABD'de tüketici güveni mayısta beklentiyi aştı

ABD'de tüketici güveni mayısta beklentiyi aştı

Çin’de Kovid-19 salgını sonrası işsiz sayısı 70 milyonu geçmiş olabilir

Çin’de Kovid-19 salgını sonrası işsiz sayısı 70 milyonu geçmiş olabilir

ABD'de sanayi üretimi nisanda rekor seviyede düştü

ABD sanayi üretiminde rekor düşüş

AB'den Türk çelik ürünlerine soruşturma

AB'den Türk çelik ürünlerine soruşturma

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde

ABD'de işsizlik başvuruları beklentiyi aştı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.