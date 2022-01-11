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Fed Başkanı Powell'dan 'enflasyonun kalıcı hale gelmesini önleme' sözü

11.01.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın araçlarını yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını ifade etti.

Fed Başkanı Powell'dan 'enflasyonun kalıcı hale gelmesini önleme' sözü

Fed, Powell'ın ikinci dönem için Fed Başkanlığına adaylığı kapsamında ABD Senatosu'nda yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

Buna göre Powell, ABD ekonomisinin Kovid-19 salgınının arifesinde 11 yıllık rekor uzunlukta bir büyüme yaşadığını ve işsizliğin 50 yılın en düşük seviyesinde olduğunu, ancak bu tablonun salgın nedeniyle neredeyse bir gecede değiştiğini belirtti.

Powell, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı Fed'in elindeki tüm politika araçlarını kullandığını, hanehalkları, topluluklar ve işletmeler için hayati önem taşıyan kredi akışını yeniden sağlamak ve finansal sistemi istikrara kavuşturmak için hızla harekete geçtiklerini ifade etti.

Ekonominin bugün son yıllardaki en hızlı temposunda büyüdüğünü ve iş gücü piyasasının güçlü olduğunu belirten Powell, ancak zorlukların devam ettiğini vurguladı.

"SALGIN SONRASI EKONOMİ BAZI AÇILARDAN FARKLI OLABİLİR"

Powell, "Devam eden salgına rağmen ekonomi hızla güçlendi. Bu durum, kalıcı arz ve talep dengesizliklerine ve darboğazlara, dolayısıyla yüksek enflasyona neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını belirten Powell, "Araçlarımızı ekonomiyi ve güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacağız." ifadesini kullandı.

Powell, salgın sonrası ekonominin bazı açılardan farklı olabileceğini, hedeflerin peşinde koşarken bu farklılıkları hesaba katmak gerekeceğini vurgulayarak, bu doğrultuda para politikasının sürekli gelişen ekonomiye ayak uydurarak geniş ve ileriye dönük bir bakış açısı benimsemesi gerektiğini bildirdi.

Yeni ve mevcut tehditlere karşı tetikte olacaklarını belirten Powell, şunları kaydetti:

"Kararlarımızın ülke genelindeki her kişi, aile, işletme ve toplum için önemli olduğunu biliyoruz. Bu kararları, mevcut en iyi kanıtlara ve uzun süredir devam eden para politikası bağımsızlığı geleneğine dayanarak nesnellik, dürüstlük ve tarafsızlıkla almaya kararlıyım."

Jerome Powell'ın 2018'de başladığı Fed Başkanlığında görev süresi şubat ayında dolacak.

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2021'de Powell'ı Fed Başkanlığına ikinci dönem için aday göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Enflasyon
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