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Fed Başkanı Powell'dan Omicron varyantı uyarısı

30.11.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed Başkanı Powell, Omicron varyantı ve koronavirüsten dolayı artan vaka sayısınının ekonomik faaliyetleri ve istihdam verilerine ilişkin aşağı yönlü riskler oluşturduğuna, enflasyona ilişkin belirsizliği ise artırdığına ilişkin Kongreye uyarıda bulunacak.

Fed Başkanı Powell'dan Omicron varyantı uyarısı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 30 Kasım'da ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

Ekonominin güçlenmeye devam ettiğini belirten Powell, Delta varyantı vakalarındaki artışın geçen yaz ilerlemeyi geçici olarak yavaşlattığını, hanehalkı ve işletme harcamalarında büyümeyi kısıtladığını, tedarik zinciri aksamalarını yoğunlaştırdığını ve bazı durumlarda inanların işlerine dönmesini veya iş aramasını engellediğini kaydetti.

Powell, maliye ve para politikası ile hanehalklarının ve işletmelerin mali durumlarının talebi desteklemeye devam ettiğine işaret ederek, son verilerin, vakalardaki eylül ayı sonrasındaki düşüşün ekonomik büyümede bir toparlanmaya karşılık geldiğini gösterdiğini aktardı.

Gayri safi yurtiçi hasılada 2021'de yaklaşık yüzde 5'lik büyüme beklendiğini ve bunun son yılların en hızlı büyümesi olduğunu belirten Powell, genel ekonomik faaliyette olduğu gibi iş gücü piyasasındaki koşulların da iyileşmeye devam ettiğini bildirdi. Powell, maksimum istihdama ulaşmak için daha alınması gereken yol olduğuna dikkati çekerek, ilerlemenin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

BASKILAR GELECEK YIL DA DEVAM EDECEK

Salgın kaynaklı arz ve talep dengesizliklerinin bazı bölgelerde kayda değer fiyat artışlarına katkıda bulunduğunu yineleyen Powell, tedarik zinciri sorunlarının, üreticilerin özellikle ürünlere yönelik güçlü talebi karşılamasını zorlaştırdığını aktardı.

Powell, enerji fiyatları ve kiralardaki artışların da enflasyonu yukarı doğru ittiğine işaret ederek, enflasyonun, Fed'in yüzde 2'lik uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde ilerlediğini kaydetti.

Arz ve talep dengesizlikleri azaldıkça enflasyonun gelecek yıl önemli ölçüde düşmesini beklemeye devam ettiklerini vurgulayan Powell, "Arz kısıtlarının kalıcılığını ve etkilerini tahmin etmek zor, ancak şimdi enflasyonu yukarı doğru iten faktörlerin gelecek yıla kadar uzayacağı görülüyor." ifadesini kullandı.

Powell, iş gücü piyasasındaki hızlı iyileşmeyle de birlikte durgunluğun azalmakta ve ücretlerin hızlı bir şekilde yükselmekte olduğunu aktardı.

YENİ VARYANTA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Fiyat istikrarı hedefine bağlı olduklarının altını çizen Powell, "Araçlarımızı, hem ekonomiyi hem de güçlü bir işgücü piyasasını desteklemek ve yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, Omicron varyantına ilk kez değinerek, "Kovid-19 vakalarındaki son artış ve Omicron varyantının ortaya çıkması, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturuyor ve enflasyon için belirsizliği artırıyor." ifadesini kullandı.

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Salgınla ilgili daha fazla endişenin insanların çalışma isteğini azaltabileceğini ve bunun da iş gücü piyasasındaki ilerlemeyi yavaşlatabileceğini belirten Powell, bu durumun, tedarik zinciri aksamalarını da yoğunlaştırabileceğini kaydetti.

Powell, Fed olarak istihdamda tam toparlanmayı desteklemek ve fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı. (Reuters)

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Fed
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