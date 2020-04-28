FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Fed, belediyelere yönelik likidite imkanının kapsamını genişletti

Fed, belediyelere yönelik likidite imkanının kapsamını genişletti

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 10:12 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu belediyelere yönelik likidite imkanının kapsamını nüfus alt sınırını düşürerek genişlettiğini duyurdu.

Fed, belediyelere yönelik likidite imkanının kapsamını genişletti

Fed’den yapılan açıklamada, belediyelere yönelik likidite imkanının, ekonomiyi desteklemek amacıyla 9 Nisan’da açıklanan 2,3 trilyon dolarlık kredi tesisleri kapsamında hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Belediye Likidite Tesisi ile eyaletler ve yerel yönetimlere 500 milyar dolara kadar kredi sunulduğunun anımsatıldığı açıklamada, söz konusu imkandan daha fazla yerel yönetimin yararlanabilmesi için nüfus sayısına ilişkin şartlarda düzenlemeye gidildiği ifade edildi.

Açıklamada, Belediye Likidite Tesisi kapsamında, en az 500 bin nüfuslu ilçeler ve en az 250 bin nüfuslu iller tarafından çıkarılan kısa vadeli borç senedi alımıyla 500 milyar dolarlık kaynak sağlanacağı belirtildi.

Fed’in açıklamasında, alınacak borç senetlerinin vadesinin ise 24 aydan 36 aya çıkarıldığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Covid-19 kaygılarının azalmasıyla küresel borsalar yükseliyorCovid-19 kaygılarının azalmasıyla küresel borsalar yükseliyor
Ev hanımları için emeklilik şansı doğdu! Ev hanımları için emeklilik şansı doğdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Merkez Bankası (Fed), koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

Dünya devi şirket duyurdu: On binlerce kişi işsiz kalabilir

Dünya devi şirket duyurdu: On binlerce kişi işsiz kalabilir

Gelir vergisi beyannamesi için son 3 gün!

Gelir vergisi beyannamesi için son 3 gün!

Bakan duyurdu! İşte başvuru sayısı

Bakan duyurdu! İşte başvuru sayısı

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 gün ile yaş beklemeden emekli oluyor!

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 gün ile yaş beklemeden emekli oluyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

ABD'de işsizlik maaşına başvuruları rekor kırdı

ABD'de işsizlik maaşına başvuruları rekor kırdı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

BDDK'nın swap adımları piyasalara nasıl yansıyor?

BDDK'nın swap adımları piyasalara nasıl yansıyor?

Metro'nun sahibi intihar etti

Metro'nun sahibi intihar etti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Covid-19 kaygılarının azalmasıyla küresel borsalar yükseliyor

Covid-19 kaygılarının azalmasıyla küresel borsalar yükseliyor

Küresel varlık alımlarının bu yıl 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor

Küresel varlık alımlarının bu yıl 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Kovid-19 önlemleri ikinci çeyrekte kaldırılmaya başlayacak

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Kovid-19 önlemleri ikinci çeyrekte kaldırılmaya başlayacak

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Fed'den corona virüs kredileri kararı

Fed'den corona virüs kredileri kararı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.