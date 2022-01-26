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FED faiz kararı sonrası altın fiyatları ne olur? FED faizi artırırsa altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Faiz kararının altın fiyatlarına etkisi nedir?

26.01.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya ticaretinde büyük önemi bulunan doların yönü, FED faiz kararı ile belli olacak. Altın fiyatlarına da etkisi olacak FED faiz kararının bugün 21.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor. Peki FED faiz kararının altın fiyatlarına etkisi nedir? Bilindiği üzere petrol, altın gibi değerli emtialar dolara endeksli. Bu sebeple altın fiyatları da dolara göre şekilleniyor.

FED faiz kararı sonrası altın fiyatları ne olur? FED faizi artırırsa altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Faiz kararının altın fiyatlarına etkisi nedir?

Altın fiyatları son zamanlarda dünya çapında oldukça dalgalı seyretti. Piyasalardaki hareketlilik ile gram altın geçtiğimiz günlerde bin TL'yi buldu. Altın fiyatlarında belirli olacak etkenlerden biri de bugün açıklanacak FED faiz kararı olacak. FED faiz kararının açıklanmasıyla doların yönü belli olacak ve dolara göre hareket eden altın fiyatları da şekillenecek. Peki FED faiz kararı sonrası altın fiyatları ne olur?

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Geçtiğimiz aralık ayında yapılan FED faiz toplantısında faizlerin 0, 0.25 aralığında tutulmasına karar verilmişti. Bugün yapılması beklenen, dünya çapında yakın takip edilen FED faiz toplantısı kararının 21.00'da açıklanması bekleniyor. ABD'de görülen yüksek enflasyona dayanarak uzmanlar, FED toplantısından faiz artırımı kararının çıkma ihtimalini güçlendirdiği belirtiliyor. Ayrıca bu toplantıda, mart ayında gerçekleştirilmesi beklenen faiz artırımının sinyalinin verileceği belirtiliyor. Eğer FED faiz toplantısında faiz artırımı yapılırsa, doların değer kazanacağı ve büyümenin yavaşlayacağı tahmin ediliyor.

FED faiz kararı sonrası altın fiyatları ne olur? FED faizi artırırsa altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Faiz kararının altın fiyatlarına etkisi nedir?

Doların değer kazanması, altında gerileme görülmesi anlamına geliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED faiz kararı öncesi vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Uzman Memiş, FED'in mutlaka dolar varlıklarını olumlu yönde destekleyen açıklamaları yapacağını vurguladı.

YouTube kanalında açıklama yapan Memiş sözlerinde, “10-11 lira bandında yüzde 50, 13,30 – 13,40 lira aralığında yüzde 25 dolar alımı yapan yatırımcı diğer yüzde 25 için Fed'i beklemeye devam ediyor. Altın tarafında ise 620-630 lira seviyesinden yüzde 50, 770-780 lira seviyesinden yüzde 25 alım yapan diğer yüzde 25'i beklemeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi ve, “Fed'e odaklanırken yatırımcı öncelikle şunlara dikkat etmeli: Fed'in mutlaka dolar varlıklarını olumlu yönde destekleyen şahin açıklamaları olacak. Önemli olan yüksek maliyetten döviz alan yatırımcı bu hafta ons altın tarafında bir fırsat yakalıyor. Özellikle gram altını 900-1000 lira seviyesinden alanlar altının ons fiyatı 1830 dolar seviyelerinde. Altın/dolar paritesi yapanlar şanslı olabilir. Altının ons fiyatındaki yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Altın/dolar paritesi yapmak isteyen yatırımcılar bu hafta son bir şans yakalıyor. O 900 - 1000 TL üstünde alım yapanlar maliyet düşürmek için bir fırsat yakaladı bana göre. Elinde altın bulunduranların maliyet düşürmek için son haftası.” diye konuştu.

FED faiz kararı sonrası altın fiyatları ne olur? FED faizi artırırsa altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Faiz kararının altın fiyatlarına etkisi nedir?

26 OCAK GRAM, ONS, CUMHURİYET, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

26 Ocak 13.46 itibarıyla ons altın 1.846,52 dolardan alınıyor ve 1.846,79 dolardan satılıyor. Ons altının Türk Lirası bazında alışı 24.942,61 TL iken satışı 24.952,16 TL oldu. Gram altın 802,56 TL, yarım altın 2.560,15 TL, çeyrek altın 1.284,09 TL ve cumhuriyet altını 5.322,00 TL alış fiyatına sahip.

2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ LİSTESİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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