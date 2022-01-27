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FED faiz kararını açıkladı! 26 Ocak FED faiz kararı ne oldu? FED başkanı Powell açıklama yaptı mı?

27.01.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların gözü dolarla birlikte hisse, kripto para, altın gibi yatırım araçlarının değerini belirleyecek FED faiz toplantısına çevrilmişti. FED faiz toplantısı geçtiğimiz gün gerçekleşti ve FED faiz kararı açıklandı. Peki 26 Ocak FED faiz kararı ne oldu? FED başkanı Powell açıklama yaptı mı? İşte merak edilenler...

FED faiz kararını açıkladı! 26 Ocak FED faiz kararı ne oldu? FED başkanı Powell açıklama yaptı mı?

2022'nin ilk FED faiz toplantısı gerçekleşti. FED başkanı Powell'ın açıklaması merakla bekleniyordu. Toplantının ardından FED başkanı Powell açıklama yaptı. ABD'de görülen yüksek enflasyon neticesinde FED'in bu yıl 3 kere faiz artırımı kararı vermesi bekleniyor.

26 OCAK FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen FED faiz toplantısı sonucunda FED, politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda da FED, faizleri sabit bırakmıştı. Ayrıca FED'in 2022'de 3 kez faiz artırımı yapacağı açıklanmıştı.

FED BAŞKANI POWELL AÇIKLAMA YAPTI

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz toplantısının ardından dünya piyasasının merakla beklediği açıklamaları yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Politikamız artan enflasyon ve güçlü iş piyasası ortamında, gelişen ekonomik ortama göre kendini uyarlamaktadır. Ekonomik aktivite geçen yıl güçlü bir şekilde genişledi. Mali ve para politikası desteği de hane halkının ve işletmelerin sağlıklı finansal koşulları ile birlikte ekonominin dirençli olduğunu bizlere gösterdi.

Kovid-19 vakalarının son dönemde çok hızlı bir şekilde artması elbette ekonomik büyümeyi bu çeyrekte aşağı yönlü baskılayacaktır. Salgın sebebiyle, restoran ve turizm sektöründe harcamalar düştü. Genel olarak hastalık sebebiyle aktiviteler etkilenecektir. Yine de sağlık uzmanları, Omikron varyantının daha önceki varyantlar kadar şiddetli etkilerinin olmadığını belirtti. Bu şekilde bir ilerleme olursa, salgının ekonomik etkileri de azalacaktır. Böylelikle daha hızlı bir büyüme gerçekleştireceğiz.

İş piyasası çok iyi bir ilerleme kaydetti. İstihdam artışı son aylarda güçlü kaldı. İşsizlik oranı ise keskin bir şekilde azaldı. İş piyasası koşullarının iyileşmesi tabana yayılmıştır. İşverenler çalışan bulmakta zorlanmakla beraber, yıllardır görülmeyen bir şekilde ücret artışları yaşanmaktadır. İşgücü katılımı artmasına rağmen aynı zamanda baskılanmıştır."

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