FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. FED faiz toplantısı ne zaman? 2023 FED faiz toplantısı hangi tarihte yapılacak? Yılın ilk FED faiz kararı bekleniyor!

FED faiz toplantısı ne zaman? 2023 FED faiz toplantısı hangi tarihte yapılacak? Yılın ilk FED faiz kararı bekleniyor!

30.01.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı, piyasaların beklediği önemli bir veri... 2023 yılının ilk faiz kararı, FED faiz toplantısının ardından duyurulacak. Piyasa beklentileri ise FED'in, politika faizini birkaç baz puan artıracağı yönünde. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

FED faiz toplantısı ne zaman? 2023 FED faiz toplantısı hangi tarihte yapılacak? Yılın ilk FED faiz kararı bekleniyor!

FED faiz kararı bekleniyor. Piyasaların yönünü belirleyecek toplantının başlaması için geri sayım başladı. ABD ekonomisi nedeniyle geçtiğimiz yıl peş peşe faiz artırımı kararı alınmıştı. Yılın ilk faiz kararı için gözler FED'de... Peki, FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

FED faiz toplantısı ne zaman? 2023 FED faiz toplantısı hangi tarihte yapılacak? Yılın ilk FED faiz kararı bekleniyor!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor. FED'in büyük olasılıkla faiz artırımı kararı alacağı düşünülüyor.

2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

FED, 2022'nin son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

FED Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" dedi.

FED faiz toplantısı ne zaman? 2023 FED faiz toplantısı hangi tarihte yapılacak? Yılın ilk FED faiz kararı bekleniyor!

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi belli oldu. FED'in bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

Ocak/Şubat: 31-1

Mart: 21-22

Mayıs: 2-3

Haziran: 13-14

Temmuz: 25-26

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2008'den beri ilk...İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2008'den beri ilk...
15 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep! 2019 yılında son bulmuştu: Hurda araç teşviki yeniden gündemde15 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep! 2019 yılında son bulmuştu: Hurda araç teşviki yeniden gündemde
Heyecanla bekleniyordu! "Cumhuriyet tarihinin..."Heyecanla bekleniyordu! "Cumhuriyet tarihinin..."
Anahtar Kelimeler:
Fed faiz toplantı

En Çok Okunan Haberler

EYT için tüm gözler o saatte! İlk maaş tarihinde sürpriz...

EYT için tüm gözler o saatte! İlk maaş tarihinde sürpriz...

EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı...

EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı...

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak!

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

Araba alırken kandırılmak istemiyorsanız bunları atlamayın

Araba alırken kandırılmak istemiyorsanız bunları atlamayın

Yüzde 61.5 zamlanmıştı! Yarın son gün...

Yüzde 61.5 zamlanmıştı! Yarın son gün...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.