FED faiz toplantısı ne zaman? 2023 FED faiz toplantısı hangi tarihte yapılacak? Yılın ilk FED faiz kararı bekleniyor!

FED faiz kararı bekleniyor. Piyasaların yönünü belirleyecek toplantının başlaması için geri sayım başladı. ABD ekonomisi nedeniyle geçtiğimiz yıl peş peşe faiz artırımı kararı alınmıştı. Yılın ilk faiz kararı için gözler FED'de... Peki, FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor. FED'in büyük olasılıkla faiz artırımı kararı alacağı düşünülüyor.

2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

FED, 2022'nin son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

FED Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" dedi.

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi belli oldu. FED'in bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

Ocak/Şubat: 31-1

Mart: 21-22

Mayıs: 2-3

Haziran: 13-14

Temmuz: 25-26

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

