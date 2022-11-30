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FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? Faiz kararı bekleniyor

30.11.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalara yön verecek olan kritik FED faiz toplantısı tarihi piyasaları yakından izleyenler tarafından araştırılıyor. FED faiz toplantısı aralık ayında düzenlenecek. Ancak FED Başkanı Jerome Powell'in, toplantıdan önce de açıklama yapması bekleniyor. Detaylar belli oldu. Peki FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? İşte detaylar...

FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? Faiz kararı bekleniyor

Dünya piyasasının gözü kulağı, 2022'nin son FED faiz toplantısına çevrildi. Faiz kararının belli olacağı toplantının saati, tarihi sorgulanıyor. Bilindiği üzere Amerika'da enflasyonun yükselmesi, FED faiz toplantısında faizlerin artırılması kararının alınmasına neden olmuştu. Peki FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? İşte detaylar...

FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? Faiz kararı bekleniyor

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022'nin son FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Kritik FED faiz kararı bu toplantıda alınacak. FED faiz kararının, FED Başkanı Jerome Powell tarafından 21.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

FED BAŞKANI JEROME POWELL KONUŞMASI NE ZAMAN?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 30 Kasım Çarşamba günü saat 21.30'da açıklama yapması bekleniyor.

FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? Faiz kararı bekleniyor

Piyasaların gözleri Başkan Powell'in, Brookings Enstitüsü'nün Washington'da düzenleyeceği etkinlikte yapacağı konuşmasında olacak.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bilindiği üzere FED, 2022 yılında faizleri peş peşe artırma kararı almıştı. Yılın son FED faiz toplantısında faizlerin, yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle de 75 baz puan artırılacağı düşünülüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fed faiz Jerome Powell

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