FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? Faiz kararı bekleniyor

Dünya piyasasının gözü kulağı, 2022'nin son FED faiz toplantısına çevrildi. Faiz kararının belli olacağı toplantının saati, tarihi sorgulanıyor. Bilindiği üzere Amerika'da enflasyonun yükselmesi, FED faiz toplantısında faizlerin artırılması kararının alınmasına neden olmuştu. Peki FED faiz toplantısı tarihi belli mi? FED Başkanı Jerome Powell konuşması ne zaman? İşte detaylar...

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022'nin son FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Kritik FED faiz kararı bu toplantıda alınacak. FED faiz kararının, FED Başkanı Jerome Powell tarafından 21.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

FED BAŞKANI JEROME POWELL KONUŞMASI NE ZAMAN?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 30 Kasım Çarşamba günü saat 21.30'da açıklama yapması bekleniyor.

Piyasaların gözleri Başkan Powell'in, Brookings Enstitüsü'nün Washington'da düzenleyeceği etkinlikte yapacağı konuşmasında olacak.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bilindiği üzere FED, 2022 yılında faizleri peş peşe artırma kararı almıştı. Yılın son FED faiz toplantısında faizlerin, yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle de 75 baz puan artırılacağı düşünülüyor.



