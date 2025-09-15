Fed haftası piyasaları sallıyor: Faiz kararı beklentisiyle dolu bir hafta

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde pozitif bir başlangıç yaptı. İş gücü piyasasındaki sinyaller ve Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek.

Küresel piyasalar, 15 Eylül 2025 tarihinde Fed haftasına pozitif bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların odağında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bulunuyor. Haftanın ilk işlem gününde, Çin'den gelen veriler karışık sinyaller verirken, Wall Street'te geçen hafta enflasyon verilerinin etkisiyle yaşanan yükselişler, haftanın son gününde yerini sakin bir seyre bıraktı.

ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi, Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerini önemli ölçüde artırdı. Bu durum, piyasalarda risk iştahını yükseltti ve yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesine neden oldu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, politika faizinin bu hafta 25 baz puan indirilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Hatta, yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor. Analistler, Fed'in 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, piyasaların yönü açısından kritik öneme sahip. Powell'ın, enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasındaki dengeye ilişkin vereceği mesajlar, yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerini şekillendirecek. Özellikle, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ve bu sürecin ne kadar süreceğine dair ipuçları aranacak.

Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi, küresel ekonomik büyüme konusundaki endişeleri yeniden alevlendirdi. Özellikle, Çin'deki gayrimenkul sektöründeki sorunlar ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama, yatırımcıların riskten kaçınmasına neden olabilir. Bu durum, Fed'in faiz indirimi konusunda daha temkinli davranmasına yol açabilir.

Sonuç olarak, Fed haftası piyasalar için kritik bir dönemeç. Faiz indirimi beklentileri piyasaları desteklese de, Powell'ın açıklamaları ve küresel ekonomik görünüm, piyasaların yönünü belirleyecek en önemli faktörler olacak. Yatırımcılar, bu süreçte dikkatli olmalı ve risklerini iyi yönetmelidir.