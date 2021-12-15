FED’in kararı sonrası dolar ve euro ne kadar oldu?

Merakla beklenen Fed faiz kararı belli oldu. Fed faizi değiştirmedi, yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu. Fed'in faiz kararının, son günlerde çalkantılı seyreden dolar ve euroyu nasıl etkilediği merak konusu oldu. Faiz kararının açıklanmasının ardından Dolar/TL ve Euro/TL paritesinde herhangi bir değişiklik olmadı.

FED FAİZ KARARININ ARDINDAN DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 15 Aralık sabah saatlerine 14,38 TL seviyelerinden başlamıştı. Gün boyu yüzde 2,86 değer kazanan dolar 14,80 TL'ye ulaştı. Euro ise gün içerisinde yüzde 2,71 yükselerek 16,65 TL oldu.

FED'DEN FAİZ AÇIKLAMASI

Fed'in Faiz açıklamasında şu notlar yer aldı:

"Gelecekte varlık alım hızını ekonomik görünüme göre ayarlamaya devam edeceğiz. Gelecekte varlık alımının Ocak ayı ile benzer hızda azaltılması büyük olasılık.

Enflasyon pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldi."

