FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Fed kararı beklentisiyle piyasalar alarmda: Faiz indirimi geliyor mu?

Piyasalar, Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararını merakla bekliyor. Beklentiler, zayıflayan işgücü piyasasını desteklemek amacıyla faiz indirimi yönünde yoğunlaşıyor. Ancak, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve 'dot plot' grafiği, gelecekteki faiz politikaları hakkında kritik ipuçları sunacak.

Fed kararı beklentisiyle piyasalar alarmda: Faiz indirimi geliyor mu?

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda belirsizlik hakim. Yatırımcılar, olası bir faiz indiriminin etkilerini yakından takip ediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed)'in bugün Türkiye saati ile 21:00'de açıklayacağı faiz kararını adeta nefesini tutmuş bekliyor. Yatırımcılar, Fed'in zayıflayan ABD işgücü piyasasını desteklemek amacıyla faiz oranlarında indirime gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Piyasada Fed'in bugün faiz oranlarını 25 baz puan indireceği yönünde öngörüler ve beklentiler var.

Ancak, Fed kararının açıklanmasının yanı sıra, Fed üyelerinin tahminlerini içeren 'dot plot' grafiği de büyük önem taşıyor. Bu grafik, Fed üyelerinin gelecekteki faiz oranlarına ilişkin beklentilerini gösteriyor ve piyasalar için önemli bir kılavuz niteliğinde.

Karar sonrası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın kameralar karşısına geçerek yapacağı açıklamalar, piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynayacak. Powell'ın önümüzdeki aylarda faiz oranlarının seyrine ilişkin vereceği ipuçları, yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Özellikle enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasındaki dengeye dair yapacağı vurgular, piyasa beklentilerini şekillendirecek.

Asya borsaları ise Fed kararını beklerken karışık bir seyir izliyor. Belirsizlik ortamı, yatırımcıları temkinli olmaya iterken, risk iştahı da düşük seviyelerde seyrediyor.

Fed'in faiz kararı, küresel piyasaların kısa vadeli yönünü belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak. Beklenen faiz indirimi gerçekleşirse, bu durum ABD ekonomisi için bir can suyu olabilir ve risk iştahını artırabilir. Ancak, Powell'ın açıklamaları ve 'dot plot' grafiği, gelecekteki faiz politikalarına ilişkin daha net bir resim sunacak ve piyasaların uzun vadeli stratejilerini şekillendirecek. Yatırımcıların, Fed'in kararını ve açıklamalarını dikkatle takip etmesi ve risklerini buna göre yönetmesi gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Altın yıl olacak' Rekor kırdı 'Ne olursa olsun ona yöneliyorlar''Altın yıl olacak' Rekor kırdı 'Ne olursa olsun ona yöneliyorlar'
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar, fazla mesai... İsa Karakaş'tan 'imzalamayın' uyarısıTüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar, fazla mesai... İsa Karakaş'tan 'imzalamayın' uyarısı

Anahtar Kelimeler:
Fed fed faiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.