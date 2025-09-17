Fed kararı beklentisiyle piyasalar alarmda: Faiz indirimi geliyor mu?

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda belirsizlik hakim. Yatırımcılar, olası bir faiz indiriminin etkilerini yakından takip ediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed)'in bugün Türkiye saati ile 21:00'de açıklayacağı faiz kararını adeta nefesini tutmuş bekliyor. Yatırımcılar, Fed'in zayıflayan ABD işgücü piyasasını desteklemek amacıyla faiz oranlarında indirime gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Piyasada Fed'in bugün faiz oranlarını 25 baz puan indireceği yönünde öngörüler ve beklentiler var.

Ancak, Fed kararının açıklanmasının yanı sıra, Fed üyelerinin tahminlerini içeren 'dot plot' grafiği de büyük önem taşıyor. Bu grafik, Fed üyelerinin gelecekteki faiz oranlarına ilişkin beklentilerini gösteriyor ve piyasalar için önemli bir kılavuz niteliğinde.

Karar sonrası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın kameralar karşısına geçerek yapacağı açıklamalar, piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynayacak. Powell'ın önümüzdeki aylarda faiz oranlarının seyrine ilişkin vereceği ipuçları, yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Özellikle enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasındaki dengeye dair yapacağı vurgular, piyasa beklentilerini şekillendirecek.

Asya borsaları ise Fed kararını beklerken karışık bir seyir izliyor. Belirsizlik ortamı, yatırımcıları temkinli olmaya iterken, risk iştahı da düşük seviyelerde seyrediyor.

Fed'in faiz kararı, küresel piyasaların kısa vadeli yönünü belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak. Beklenen faiz indirimi gerçekleşirse, bu durum ABD ekonomisi için bir can suyu olabilir ve risk iştahını artırabilir. Ancak, Powell'ın açıklamaları ve 'dot plot' grafiği, gelecekteki faiz politikalarına ilişkin daha net bir resim sunacak ve piyasaların uzun vadeli stratejilerini şekillendirecek. Yatırımcıların, Fed'in kararını ve açıklamalarını dikkatle takip etmesi ve risklerini buna göre yönetmesi gerekiyor.