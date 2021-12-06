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FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman belli olacak?

06.12.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz toplantısının ne zaman gerçekleştirileceği ve kararın ne olacağı merak konusu oldu. Ekonomistler 2021'in son toplantısına odaklandı. FED tarafından açıklanacak faiz kararı beklenirken pay piyasalarında satış baskısı hakim. İşte detaylar...

FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman belli olacak?

FED kasım ayı toplantısının ardından yapılan açıklamada politika faizinin değişmediği, sabit bırakıldığı açıklanmıştı. FED faiz kararı piyasaların yönünü belirliyor. PekiFED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Aralık ayında 2021'in son FED toplantısı gerçekleştirilecek. FED toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı ise, toplantının hemen ardından belli olacak.

FED KASIM AYI FAİZ KARARI

Amerikan Merkez Bankası (FED), kasım ayında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Fed hali hazırda aylık 80 milyar Dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet olmak üzere 120 milyar dolar olan varlık alım hızını ayda 15 milyar dolar azaltacağını duyurdu.

FED tarafından yapılan değerlendirmede, "Net varlık alımlarının hızında benzer azaltımların her ay yapılmasının uygun olacağı kararına varıldı. Ancak varlık alım hızını eğer gerekir ise ayarlamaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından notlar;

  • Para politikası kararımıza değineceğim. Ekonomik aktivite genişledi. Aşılama tarafındaki gelişmeleri yansıtıyor. Risklere karşı dikkatliyiz. Risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz.

  • Reel GSYH büyüme oranı kayda değer şekilde yavaşladı. Covıd toparlanmayı uzaklaştırmakta. Talep çok güçlü, covıd geriledikçe ekonomik toparlanma bu çeyrekte toparlanacak.

  • Bu yıl güçlü ekonomik büyüme bekliyoruz. İstihdamda iyileşme hızı yavaşladı. İstihdam artışında yavaşlama belirli sektörlerde yoğunlaştı. İşverenler açık iş pozisyonlarını doldurmakta zorluklar yaşıyorlar.

  • Darboğazlar beklenenden daha uzun sürecek. Darboğazlar arzın talebi nasıl yanıt vereceğini etkiliyorlar. Enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde devam ediyor. Yüksek enflasyonu yönlendiren faktörler covıd ile ilişkili faktörlerle bağlantılı.

  • Yüksek enflasyonun aileler için yarattığı zorlukları anlıyoruz. Bizim araçlarımız arz sıkıntılarını hafifletemez ekonomimizin arz ve talep dengesizliklerini düzelteceğini ve enflasyonun gerileyeceğini düşünüyoruz. Enflasyonun ekonomi düzeldikçe yüzde 2 hedefine doğru düşeceğine inanıyoruz.

  • Global tedarik zincirleri normale dönecek, ancak bunun zamanlaması belirsiz. Arz konularının geleceğinin enflasyona etkisini öngörmek zor. Eğer enflasyonun ısrarcı şekilde bizim istediğimiz seviyelerin ötesine gittiğinin işaretlerini görürsek, politikada ayarlamalar yapacak. Varlık alımları gelecek yılın ortasına kadar sona erecek.

  • Bilançomuz büyümeyi durdurduktan sonra da elimizde tutacağımız varlıklar finansal şartları destekleyecek. Bugün kararlaştırdığımız varlık alım azaltımı para politikası konusunda herhangi bir doğrudan sinyal vermiyor. Varlık azaltımı faizler konusunda herhangi bir işaret vermiyor.
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