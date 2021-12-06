FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman belli olacak?

FED kasım ayı toplantısının ardından yapılan açıklamada politika faizinin değişmediği, sabit bırakıldığı açıklanmıştı. FED faiz kararı piyasaların yönünü belirliyor. PekiFED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Aralık ayında 2021'in son FED toplantısı gerçekleştirilecek. FED toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı ise, toplantının hemen ardından belli olacak.

FED KASIM AYI FAİZ KARARI

Amerikan Merkez Bankası (FED), kasım ayında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Fed hali hazırda aylık 80 milyar Dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet olmak üzere 120 milyar dolar olan varlık alım hızını ayda 15 milyar dolar azaltacağını duyurdu.

FED tarafından yapılan değerlendirmede, "Net varlık alımlarının hızında benzer azaltımların her ay yapılmasının uygun olacağı kararına varıldı. Ancak varlık alım hızını eğer gerekir ise ayarlamaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından notlar;