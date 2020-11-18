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Goldman Sachs ikinci tur işten çıkarma planlıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2020 11:50 | Son Güncelleme

Goldman Sachs yaklaşık 400 kişiyi işten çıkarmaya karar verdikten üç ay sonra ikinci tur işten çıkarmalara hazırlanıyor.

Goldman Sachs ikinci tur işten çıkarma planlıyor

Goldman Sachs, COVID-19 salgını nedeniyle bu yılın başlarında işten çıkarmaları durdurduktan sonra Eylül ayında "ılımlı sayıda işten çıkarma" yapacağını açıklamıştı.

Goldman, daha kapsamlı stratejik yenilemenin parçası olarak Ocak ayında duyurduğu, önümüzdeki üç yıl içinde işletme giderlerini 1.3 milyar dolar azaltma hedefine ulaşmak için maliyetleri düşürmenin yollarını arıyor.

Bloomberg'de dün yer alan habere göre ikinci turda azaltılacak pozisyon sayısının 400'ü aşması beklenmiyor. Habere göre banka 2021 yılında daha da fazla sayıda işten çıkarma hedefliyor.

Reuters'a bilgi veren kaynaklar bankanın ikinci tur işten çıkarma yapılacağını belirtirken, gelecek yıl bunlara ek olarak işten çıkarma yapılıp yapılmayacağı hakkında net bilgi olmadığını ifade ettiler.

KAYNAK:REUTERS

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