Goldman Sachs, 'koronakrizi' nedeniyle küresel GSYH'da yüzde 1 düşüş öngörüyor

Dünya genelindeki hükümetler, ekonomik daralmayı tetiklemekle tehdit eden koronavirüs salgını için benzeri görülmemiş önlemler alıyorlar.

Goldman Sachs müşterilere gönderdiği notta, "Koronakriz - ya da daha doğrusu, bu krize verilen tepki - savaş sonrası tarihte daha önce görülmemiş ekonomik faaliyet üzerinde (finansal sınırlamanın aksine) fiziksel bir engel oluşturuyor" dedi.

Goldman Sachs ABD büyümesinin önceki savaş sonrası rekorun iki buçuk katı büyüklüğünde yüzde 24'lük düşüş de dahil olmak üzere gelişmiş ekonomilerdeki reel GSYH'nın ikinci çeyrekte "çok keskin" daralmasını öngörüyor.

KAYNAK:RUETERS

