Goldman Sachs'tan, TCMB'nin 2022 politika faizi kararı için çarpıcı tahmin!

TCMB'nin geçtiğimiz hafta açıkladığı politika faizi açıklamasının ardından dev kuruluşlar Türkiye için öngördükleri raporlarını da güncellemeye başladı. Goldman Sachs ekonomistleri tarafından yayımlanan bir araştırma raporunda, TCMB’nin politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceği öngörüldü.

2022'NİN 2. ÇEYREĞİNDE 600 BAZ PUAN ARTIŞ

Bloomberg'te yer alan habere göre, Murat Unur ve Clemens Grafe tarafından yayımlanan raporda, Merkez Bankası 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 14 olan politika faizini 600 baz puanla yüzde 20'ye çıkaracak.

Goldman Sachs ekonomistleri bir önceki yayımladıkları raporda, 2022 sonu yüzde 18 oranındaki politika faizini koruduklarını açıklamışlardı.

Liradaki zayıflık ve enflasyon sebebiyle gevşek duruşu korumanın zorlaşacağı kaydedilen bir önceki raporda, 2022’nin ilk faiz artışının üçüncü çeyrek yerine ikinci çeyrekte beklendiği belirtilmişti.

MERKEZ BANKASINDAN DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI

Merkez Bankası döviz kurlarında dün yaşanan sert dalgalanmaların ardından, "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir." açıklamasını yaptı.



