Dev hava yolu şirketi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak

Dubai merkezli hava yolu şirketi Emirates, yaklaşık 30 bin çalışanını işten çıkarmayı değerlendiriyor. Bu rakam gerçekleşirse, koronavirüsü salgını nedeniyle darbe alan havacılık sektöründeki en yüksek sayıda işten çıkarma olarak kayıtlara geçecek.
Dünyanın en büyük uzun uçuş hava yolu şirketinin Mart itibarıyla 105 bin çalışanı bulunuyor. Şirket, salgının havacılık sektöründeki olumsuz etkisinin yıllarca sürebileceği beklentisiyle maliyetleri kısmayı planlıyor.
KAYNAK: Bloomberg
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