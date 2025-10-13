Hollanda, Çinli yarı iletken üreticisi Nexperia'nın ülkedeki faaliyetlerini kontrolüne aldı

Hollanda, Nexperia'nın ülkedeki faaliyetlerini kontrolüne aldı. Bu durum, tespit edilen ciddi yönetim aksaklıkları nedeniyle gerçekleşti.

Hollanda Ekonomik İşler Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Nexperia'ya Mal Mevcudiyeti Yasası kapsamında müdahale edildi.

Son dönemde, şirketten acil sinyaller geldi. Bu nedenle yasa işleme kondu. Açıklamada, kritik teknolojiler üzerindeki tehditlerin vurgulandığı ifade edildi.

Bunlar, Hollanda ve Avrupa'nın ekonomik güvenliği açısından risk oluşturuyordu. Bu nedenle Nexperia tarafından üretilen malların, acil durumlarda kullanılamaz hale gelmesini engellemek amaçlandı.

Ayrıca, Nexperia'nın Avrupa otomotiv endüstrisinde ve elektronik ürünlerde kullanılan çipler üretimi aktarıldı. Şirket, olağan üretim faaliyetlerine devam edecektir.

Açıklamada aldıkları önlemlerle birlikte risklerin azaltılmasının hedeflendiği dile getirildi. Mal Mevcudiyeti Yasası'nın yürürlüğe girmesi, istisnai bir durum olarak belirtildi.

Hollanda merkezli Nexperia, Çinli Wingtech Technology bünyesindedir. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır