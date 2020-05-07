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IMF 50 üye ülkeye 18 milyar dolar acil mali destek verecek

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2020 18:05 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) 189 üyesinin 50'sine koronavirüs salgını ile mücadele etmeleri için yaklaşık 18 milyar dolar acil mali destek sağlama kararı aldı.

IMF 50 üye ülkeye 18 milyar dolar acil mali destek verecek

IMF sözcüsü Gerry Rice, geri kalan 50'den fazla ülkenin taleplerinin de ivedi şekilde değerlendirileceğini açıkladı.

Rice, ayrıca IMF icra kurulunun Mısır tarafından talep edilen acil durum finansmanı ve stand-by kredisini 11 Mayıs'ta değerlendirmeye alacağını belirtti.

Konuşmasının devamında Rice başvuruları beklemede olan ülkelerin hepsinin adını vermedi. Ancak kendisine yöneltilen sorulara cevap olarak şu anda Sri Lanka, Güney Afrika ve Zambiya'dan gelen taleplerin değerlendirdiğini ifade etti.

KAYNAK:REUTERS

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