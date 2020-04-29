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IMF Başkanı Georgieva'dan Kovid-19 krizinde 'yeşil toparlanma' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 17:52 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hükümetlerin uyguladığı mali tedbirlerin iklim değişikliğiyle mücadele için uyumlu hale getirilmesi ve "yeşil toparlanmanın" teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

IMF Başkanı Georgieva'dan Kovid-19 krizinde 'yeşil toparlanma' çağrısı

Georgieva, telekonferans yöntemiyle gerçekleşen "Petersberg İklim Diyaloğu" toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 krizinin yanı sıra iklim değişikliği krizinin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Her iki krizle de mücadeleye yardımcı olabilecek büyük bir mali teşvik uygulamak üzere olduklarını aktaran Georgieva, "Büyük Buhran" döneminden bu yana görülen bu en kötü ekonomik gerilemede, dünya genelinde hükümetlerin insanların hayatını kurtarmak için olağanüstü politika önlemleri aldığını kaydetti.

DÜŞÜK KARBONLU EKONOMİYE GEÇİŞ İÇİN YILLIK 2,3 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM GEREKSİNİMİ

Kristalina Georgieva, "Krizin ciddiyeti dikkate alındığında, özellikle toparlanma aşamasında önemli ilave çabalara ihtiyaç duyulacaktır. Eğer bu toparlanma sürdürülebilir olacaksa, dünyamız daha dirençli olacaksa, 'yeşil toparlanmayı' teşvik etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

IMF Mali İşler Birimi çalışanlarının geçen hafta "toparlanmayı yeşillendirmek" konulu bir rehber yayımladığına dikkati çeken Georgieva, bu kapsamda ilk olarak kamu desteğinin akıllıca kullanılması gerektiğini vurguladı.

Georgieva, hükümetlerin karbon salınımı yoğun olan şirketlere destek sağladığında karbon emisyonlarını azaltma taahhüdünü zorunlu tutmaları gerektiğini kaydetti.

Hükümetlerin yeşil teknoloji, temiz taşımacılık, sürdürülebilir tarım ve iklim değişikliğine yönelik yatırımlara öncelik vermesi gerektiğini belirten Georgieva, "IMF, sadece enerji sektöründe, düşük karbonlu ekonomiye geçişin 10 yıl boyunca yıllık 2,3 trilyon dolarlık yatırım gerektireceğini tahmin ediyor." dedi.

YÜKSEK KARBON FİYATLANDIRMASI İHTİYACI

IMF Başkanı Georgieva, yeşil finansın desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, son 50 yılda iklimle ilgili felaketlerin hisse senedi piyasalarında ılımlı bir etki gösterdiğini, birçok yatırımcının yeni iklim gerçeğiyle karşı karşıya gelmediğini ve iklim riskinde daha iyi fiyatlandırma yollarının bulunması gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğine yönelik yatırımlarla daha temiz yakıtlara geçişi teşvik etmek ve enerji verimliliğini hızlandırmak için daha yüksek karbon fiyatlandırmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Georgieva, mevcut karbon fiyatlarının küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için gerekli seviyelerin çok altında olduğunu bildirdi.

Georgieva, "Kırılgan ekonomiye sahip ülkelerin salgınla mücadelede desteğe ihtiyaç duyduğu gibi gelişmekte olan dünyanın da karbon emisyonlarını azaltmada ve en önemlisi iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlama konusunda desteğe ihtiyacı olacaktır." dedi.

KAYNAK:AA

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koronavirüs,

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