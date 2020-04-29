IMF Başkanı Georgieva'dan Kovid-19 krizinde 'yeşil toparlanma' çağrısı

Georgieva, telekonferans yöntemiyle gerçekleşen "Petersberg İklim Diyaloğu" toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 krizinin yanı sıra iklim değişikliği krizinin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Her iki krizle de mücadeleye yardımcı olabilecek büyük bir mali teşvik uygulamak üzere olduklarını aktaran Georgieva, "Büyük Buhran" döneminden bu yana görülen bu en kötü ekonomik gerilemede, dünya genelinde hükümetlerin insanların hayatını kurtarmak için olağanüstü politika önlemleri aldığını kaydetti.

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Kristalina Georgieva, "Krizin ciddiyeti dikkate alındığında, özellikle toparlanma aşamasında önemli ilave çabalara ihtiyaç duyulacaktır. Eğer bu toparlanma sürdürülebilir olacaksa, dünyamız daha dirençli olacaksa, 'yeşil toparlanmayı' teşvik etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

IMF Mali İşler Birimi çalışanlarının geçen hafta "toparlanmayı yeşillendirmek" konulu bir rehber yayımladığına dikkati çeken Georgieva, bu kapsamda ilk olarak kamu desteğinin akıllıca kullanılması gerektiğini vurguladı.