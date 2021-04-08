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IMF Başkanı: Sistemik bir borç krizi görmüyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2021 08:51 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin Küresel Politika Ajandası'na ilişkin açıklamasında, küresel düzeyde sistemik bir borç krizi görmediklerini vurguladı.

IMF Başkanı: Sistemik bir borç krizi görmüyoruz

Açıklamasında, para politikası yapıcılarına kapsayıcı bir küresel ekonominin yaratılması için "hızlı hareket" etmeye çağıran Georgieva, girişimin üç tamamlayıcı süreçten geçmesi gerektiğine dikkat çekti.

IMF Başkanı, bu üç tamamlayıcı süreci;

  • Covid-19 aşılarının üretimini ve dağıtımını artırmak,

  • Dünya Sağlık Örgütü (WHO) liderliğindeki Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (Covax) oluşturulmasını finanse etmek, hedeflenen mali ve politika önlemleri sağlamak,
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  • Yeşil projelere ve dijitalleşmeye yönelik kamu yatırımlarını artırmak, diye özetledi.
    Georgieva, IMF'nin küresel borçları mevcut konumunda kalmasını sağlamak için çalıştığının altını çizdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Felaketlerle Mücadele ve Yardım Fonu (CCRT) kapsamında, ekonomisi Covid-19 salgınından etkilenerek zarar gören düşük gelirli 28 ülkenin borç servisi indirimini altı ay daha uzattığını açıkladı.

IMF daha önce de düşük gelirli ülkeler için borç indirimini, birincisi 13 Nisan 2020 ve ikincisi de 2 Ekim 2020 olmak üzere, iki kez uzatmıştı. IMF bu karar ile, 14 Nisan'dan 15 Ekim arasında, düşük gelirli ülkelere, toplam 238 milyon dolara karşılık gelen 168 milyan SDR tutarındaki ödemelerin yapılmasının yolunu açıyor.

IMF'den yapılan açıklamaya göre, borç servisi yardımı için bu hibe dilimi, Covid-19 salgınının etkisini hafifletmek için hayati önem taşıyan acil sağlık, sosyal ve ekonomik destek için kıt finansal kaynakların serbest bırakılmasını destekleyecek.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Mart ayında, düşük gelilri ülkelerin Covid-19 pandemisinden toparlanmalarını desteklemek üzere 1.4 milyar dolarlık kaynak yaratılması için girişim başlattı.

(DHA)

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