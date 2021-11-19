FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. IMF'den kritik uyarı: Enflasyon kalıcı gözüküyor

IMF'den kritik uyarı: Enflasyon kalıcı gözüküyor

19.11.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice yaptığı açıklamada enflasyonun kalıcı olarak devam edebileceği uyarısında bulundu. IMF Sözcüsü Rice açıklamasını, tedarik zinciri aksamalarının devam etmesi veya enflasyon beklentilerinin kısa dönemli fiyat hareketleriyle bozulması durumuna dayandırdı.

IMF'den kritik uyarı: Enflasyon kalıcı gözüküyor

IMF Sözcüsü Gerry Rice, enflasyonist baskıların birçok ülkede yaygınlaştığını ve arz-talep dengesizliklerinin planlanandan daha uzun sürdüğünü belirtti.

"ENFLASYON KALICI HALE GELEBİLİR"

Enflasyon beklentilerinin çoğu ekonomide genel olarak sabitlendiğini vurgulayan Rice, "Ancak arz kesintileri devam ederse veya enflasyon beklentileri bozulursa, enflasyon daha kalıcı hale gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"TETİKTE OLUNMALI"

Rice, ABD'de enflasyonun 2022'de düşmesinin beklendiğini aktararak politika yapıcıların yukarı yönlü riskler karşısında tetikte olmaları gerektiğini kaydetti.

IMF Sözcüsü Rice, ABD'de yüksek seyreden enflasyonun hem ABD hem de küresel ekonomi için sistemik bir olumsuzluk teşkil edecek önden yüklemeli bir politika tepkisini gerektirebileceğini belirtti.

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi! İşte kapatma kararı alınan sitelerSPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi! İşte kapatma kararı alınan siteler

Doğal gaz fiyatlarının dünyanın bazı yerlerinde rekor seviyelere yükseldiğine dikkati çeken Rice, ısıtma talebindeki düşüş ve arzın ayarlanmasıyla enerji fiyatlarının gelecek yıl daha normal seviyelere dönmesinin beklendiğini aktardı.

Kaynak: AA

Son Dakika: Merkez Bankası kasım ayı faiz kararını açıkladı!Son Dakika: Merkez Bankası kasım ayı faiz kararını açıkladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması
Küresel piyasalarda enflasyon endişesiKüresel piyasalarda enflasyon endişesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bir apartmanda patlama

Ankara'da bir apartmanda patlama

Canice öldürülen Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı

Canice öldürülen Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı

Tüm emekliler alıyor! 2500 TL veriliyor

Tüm emekliler alıyor! 2500 TL veriliyor

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi!

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi!

Dolar güne yükselişle başladı

Dolar güne yükselişle başladı

Merkez Bankası faiz indirimleriyle ne hedefleniyor?

Merkez Bankası faiz indirimleriyle ne hedefleniyor?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Ekonomistlerden dolar yorumu

Ekonomistlerden dolar yorumu

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.