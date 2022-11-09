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İngiliz mobilya devi Made.com, iflas etti

09.11.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin önde gelen online mobilya şirketlerinden Made.com'un karantina döneminde yüksek satış gelirleri elde etmesine karşın son dönemde artan maliyetlerini kontrol altına alamaması nedeniyle iflas ettiği bildirildi. İflas kararıyla birlikte şirkette çalışan 500 kişi de işlerini kaybetmiş

İngiliz mobilya devi Made.com, iflas etti

Made.com'un, karantina döneminde yüksek satış gelirleri elde etmesine karşın son dönemde artan maliyetlerini kontrol altına alamaması nedeniyle iflasını ilan ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamada, online mobilya markasının, internet sitesinin ve ilgili tüm haklarının İngiliz tekstil zinciri Next'e 3,4 milyon sterlin karşılığında satılmasına karar verildiği kaydedildi. İflas kararıyla birlikte şirkette çalışan 500 kişi de işlerini kaybetmiş oldu.

Sipariş üzerine üretim ve teslimat yapan bir iş modeli anlayışıyla faaliyet gösteren Made.com'un iflas etmesinin ardından ülkedeki binlerce müşterisinin teslimatlarının yapılamaması durumunda ödemelerini geri alıp alamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Özellikle genç profesyonellerin tercih ettiği bir mobilya markası olan Made.com, geçen yıl Londra Borsası'nda işlem görmeye başladığında 775 milyon sterlin değerinde bulunuyordu.

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iflas mobilya

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