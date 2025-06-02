FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

İngiltere'de imalat sanayi PMI mayısta 46,4 oldu

İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), küresel ve iç talebe yönelik belirsizliklerin etkisiyle mayısta 46,4 olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de imalat sanayi PMI mayısta 46,4 oldu

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, İngiltere'nin mayıs ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel talebin zayıf kalması, dalgalı ticaret koşulları ve artan maliyetler, yeni siparişlerin azalmasına ve istihdamda düşüşe yol açtı.

İmalat sanayi PMI mayısta 46,4 oldu. Bu, nisandaki 45,4 seviyesinin üzerinde olsa da, imalat sanayi PMI son 8 aydır üst üste faaliyet performansında bozulmaya işaret etti.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

İMALAT ÜRETİMİ DE DARALDI

İmalat üretimi de üst üste yedinci ayında daralma gösterdi. Şirketler, yurt içi ve yurt dışı müşterilerden gelen siparişlerin azalması üzerine üretimi kısmaya yöneldi. Özellikle küçük ölçekli üreticilerin talepteki daralmadan daha ağır etkilendiği gözlendi.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere imalat sektörünün ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunun görüldüğünü belirterek, "Piyasalardaki dalgalı koşullar, ticaret belirsizlikleri, zayıf müşteri güveni ve vergi kaynaklı artan ücret maliyetleri, bu zorluklar arasında öne çıkıyor. Üretim, yeni siparişler ve ihracat siparişlerindeki düşüş sürüyor." ifadelerini kullandı.

İmalat sektöründe işten çıkarmaların arttığını ve istihdamdaki düşüşün ivme kazandığını kaydeden Dobson, gelecek aylara ilişkin belirsizliğin sürebileceğine işaret etti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rekabet Kurulu'ndan devralma ve ortak kontrol başvurularına karar!Rekabet Kurulu'ndan devralma ve ortak kontrol başvurularına karar!
Savunma ve havacılık ihracatı yılın ilk 5 ayında yüzde 29 arttıSavunma ve havacılık ihracatı yılın ilk 5 ayında yüzde 29 arttı

Anahtar Kelimeler:
İngiltere İmalat sanayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Geçerse...' diyerek göreceği rakamı açıkladı 'Artık düşecek diyemiyoruz'

'Geçerse...' diyerek göreceği rakamı açıkladı 'Artık düşecek diyemiyoruz'

Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi!

Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi!

Yine aynı ikili! Fragmana eleştiri yağdı: Erotizm de kurtarmaz bunu...

Yine aynı ikili! Fragmana eleştiri yağdı: Erotizm de kurtarmaz bunu...

2 günlük bebek mezarlıkta bulundu: Annesi üniversite öğrencisi çıktı...

2 günlük bebek mezarlıkta bulundu: Annesi üniversite öğrencisi çıktı...

Bölgede ondan başka yapan yok! 'Her evde bir tane bulunurdu'

Bölgede ondan başka yapan yok! 'Her evde bir tane bulunurdu'

Cemil Tugay toplantıda küplere bindi! "Bu hadsizliği gösteremezsin!"

Cemil Tugay toplantıda küplere bindi! "Bu hadsizliği gösteremezsin!"

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.