S&P Global, İngiltere'nin kasım ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda bileşik PMI 52,3 puanla son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Bileşik PMI ekimde 52,9 puan olmuştu.

Hizmet PMI ise 52 puanla son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet PMI geçen ay 52,8 puan seviyesinde gerçekleşmişti.

Veriler, İngiltere özel sektör üretiminde üst üste beşinci ayda da artış yaşandığını ortaya koyarken hizmet sektöründeki büyümede ivme kaybına işaret etti.

İmalat üretim endeksi ise 54,2 puanla son 27 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İmalat sektöründeki üretim artışında yapay zeka merkezlerinin yaygınlaşması belirleyici rol oynadı. Birçok üretici, veri merkezi inşaatlarıyla ilgili siparişlerde son dönemde artış yaşandığını bildirdi.

S&P Global Market Intelligence Baş Ekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, öncü PMI verilerine göre kasımda iş dünyasında büyüme gözlendiğini belirterek, "Bu durum, dördüncü çeyrekte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da yüzde 0,6'lık sağlam bir artışa işaret ediyor. Umut verici bir şekilde, iş dünyasındaki güven artmış ve önümüzdeki yıla ilişkin iyimserlik Orta Doğu'da savaşın patlak vermesinden önceki seviyelere geri döndü." ifadelerini kullandı.

Williamson, yapay zeka yatırımları öncülüğünde imalat sektöründe yaşanan "patlamanın" ekonomik toparlanmanın ana itici gücü olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır