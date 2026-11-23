Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, iç hatlarda uçak bileti kampanyası yaptı.
Yolcular, 23 Kasım-1 Aralık döneminde biletleme işlemlerini gerçekleştirerek 27 Mart 2027'ye kadar yurt içi seyahatlerinde avantajlı koşullardan yararlanabiliyor.
DHA
Kampanyalı biletler, 15 kilogram bagaj hakkının yanı sıra belirli alanlarda ücretsiz koltuk seçimini de içeriyor.
Kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye ve uçuş seçeneklerine "sunexpress.com" üzerinden ulaşılabiliyor.
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