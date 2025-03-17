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İngiltere'den yatırımları artırmak için bürokrasiyi azaltma adımı

17.03.2025 16:11
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İngiltere, özel sektör yatırımlarını artırmak ve ekonomik büyümeyi hızlandırmak için bürokrasiyi azaltmaya yönelik eylem planı açıkladı.

İngiltere'den yatırımları artırmak için bürokrasiyi azaltma adımı

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ülkenin düzenleyici kurumlarının yöneticileriyle bir araya gelerek, bürokratik süreçlerin kolaylaştırılmasıyla ilgili planı görüştü.

Hazırlanan eylem planı, İngiltere'de iş yapmayı kolaylaştırmak üzere tasarlanan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in işletmeler için yönetim maliyetlerini yüzde 25 azaltma taahhüdünün yerine getirilmesini sağlayacak 60 önlemi içeriyor.

Değişiklikler kapsamında, "yüzlerce sayfalık" kılavuzların, yasal gerekliliklerin ötesine geçen, işletmelere gereksiz maliyet oluşturan ve büyük altyapı projeleri için planlama kararlarını yavaşlatan masraflı bürokratik süreçlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Düzenleyici kurumların sayısının azaltılması, temel yasal görevlerin yeniden düzenlenmesi ve düzenleyici sistemdeki karmaşıklığı azaltarak ülke genelinde tasarruf sağlanması hedeflenen eylem kapsamında, büyük projeler için çevresel düzenlemelere yönelik kolaylaştırılmış bir sürecin de uygulamaya konulması planlanıyor.

İngiltere Maliye Bakanı Reeves, düzenleyici kurumların yöneticileriyle görüşmesinde, hükümetin bir numaralı görevinin ekonomiyi büyütmek olduğunu belirterek, "Son on yıl içinde büyümeyi engelleyen bir dizi şey oldu ve bunlardan biri de düzenleyici ortam. Çok fazla çakışan düzenleme ve bürokrasi var ve işlerin yapılması çok yavaş. Bu, benim ve diğer bakanların her zaman duyduğu bir şey." ifadelerini kullandı.

Açıklanan yeni eylem planıyla "işletmeleri düzenlemelerin prangalarından kurtarmak için daha fazla adım attıklarını" dile getiren Reeves, "Bürokrasiyi azaltarak ve daha etkin bir sistem oluşturarak yatırımları artıracak, istihdam yaratacak ve çalışan insanların daha fazla kazanmasını sağlayacağız." dedi.

Başbakan Keir Starmer da bugün City AM'de yayımlanan bir köşe yazısında, işletmeler üzerinde düzenleyici ortamın yükünü alacaklarını belirterek, işletmelerin bürokrasiye uyumla ilgili maliyetlerini yüzde 25 azaltma taahhüdünde bulundu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere yatırım
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