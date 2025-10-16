İngiltere ekonomisi ağustosta beklentilere uygun büyüdü

İngiltere ekonomisi ağustosta yüzde 0,1 büyüme gösterdi. Bu rakam, beklentilerle paralellik arz etti. Tüketiciye yönelik sektörlerde zayıflama mevcut.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), haziran-ağustos dönemine ait büyüme verilerini açıkladı. Ülke ekonomisi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 büyüme kaydetti. Temmuz ayında ise ekonomi yüzde 0,1 daralmıştı.

Haziran-ağustos döneminde çeyreklik bazda büyüme ise yüzde 0,3 oldu. Bu oran da beklentiler dahilinde gerçekleşti. Hizmet sektörü yüzde 0,4, inşaat sektörü ise yüzde 0,3 büyüdü. Ancak imalat sektöründe yüzde 0,3 küçülme görüldü.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, büyüme rakamları hakkında değerlendirme yaptı. Tüketiciye dönük sektörlerde zayıflama olduğuna dikkat çekti.

Deutsche Bank'ın İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja, büyüme rakamlarının beklentilere uygun geldiğini belirtti. Ancak hizmet ve inşaat sektörlerinde durgunluk yaşanıyor.

Hizmet sektörü, ikinci ayda da yatay bir seyir izledi. İnşaat üretimi ise azalan onarım ve bakım faaliyetleri nedeniyle geriledi.

Raja, İngiltere ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüme göstermesini öngördü. Bu oran, Merkez Bankasının beklediği temponun neredeyse yarı altında kalıyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır