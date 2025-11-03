İngiltere imalat sanayi PMI ekimde son bir yılda ilk kez artış gösterdi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, İngiltere'nin ekim ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat üretimi iç piyasa ve dış pazarlarda devam eden zayıflıklara rağmen son bir yılda ilk kez arttı ve 49,7 puana yükseldi. İmalat PMI eylülde 46,2 puan olmuştu.

Eylülde uğradığı siber saldırı sonrası üretime bir aydan fazla süre ara veren Jaguar Land Rover'da (JLR) faaliyetin ekimde yeniden başlaması da imalat PMI'daki artışı destekledi.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'de imalat PMI'ın son bir yılda ilk kez artış göstermesinin pozitif olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu artışın kısa vadeli olabileceğine yönelik gerçek endişeler var. Yaklaşan Sonbahar Bütçesi'nin geçen yılki bütçenin yarattığı kalıcı sorunları daha da ağırlaştıracağı yönünde endişeler de var. Bu durum, ekimde sekiz ayın en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen iş dünyasındaki iyimserliğin uzun dönem ortalamasının altında kalmaya devam ettiği anlamına geliyor. Üreticiler, iç politika ve jeopolitik ortamlar biraz daha netleşene kadar adeta bir bekleme sürecine girmiş durumda."

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır