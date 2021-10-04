İngiltere Maliye Bakanı Sunak'tan vergi açıklaması

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin Manchester kentinde düzenlenen genel kongresinde konuşan Rishi Sunak, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek dönemde bazı vergi artışlarına gidilebileceğini belirten Sunak, ülkenin salgın nedeniyle oluşan ekonomik yaralarını sarabilmek için rekor seviyede borçlandığını hatırlatarak, “Güçlü kamu finansmanına dayanmayan refah içerisinde bir gelecek olamaz. Burada açık konuşacağım. Toparlanmamızın bir maliyeti var.” ifadelerini kullandı.

GSYH ORANI YÜZDE 100 OLDU

İngiltere’nin toplam ulusal borcunun ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’na ( GSYH) oranının yaklaşık yüzde 100 seviyesinde olduğunu belirten Sunak, kamu finansmanını düzeltmeleri gerektiğini, çünkü güçlü kamu finansmanının şans eseri oluşmadığını kaydetti.

Sunak, “Ben mali sorumluluğa inananlardanım. Sadece borçlanıp parayı bir kenara istifledikten sonra gelecek nesillerden bunu ekonomik olarak geri ödemelerini beklemek sorumlu ve ahlaki bir davranış değil." ifadelerini kullandı.

İngiliz resmi yayın kurumu BBC’ye de değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Sunak, ülkede devam eden yakıt ve gıda tedarikindeki sıkıntıların bir gecede ortadan kalkmasını sağlayacak bir "sihirli değnek" olmadığını söyledi.

Sunak, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasının ardından pek çok sektörde kalifiye iş gücü sıkıntısı ile karşılaşmasına ilişkin olarak, “Pragmatik, kontrollü bir göç kısa vadede çözümün bir parçası olabilir.” dedi.

İngiliz Radio 4’e de değerlendirmede bulunan Sunak, son dönemde İngiltere’de ürün tedarikinde yaşanan aksaklıklara ilişkin olarak, “Şu anda gördüğümüz sorunlar geçici olacaktır." ifadesini kullandı.

Rishi Sunak, ayrıca 500 milyon sterlin hacminde istihdam destekleme programının salgından çıkışta ekonomik toparlamaya yardımcı olacağını söyledi.

Kaynak: AA



