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Son 7 yılda 5 kat arttı! Sumak Türkiye ekonomisine 80 milyon liralık gelir sağladı

04.10.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM) envanter çalışmaları tamamlanan bitkilerden olan ve 11 Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 14 bin 250 hektarlık bir alana yayılan sumak, 2020 yılı itibariyle ülke ekonomisine 80 milyon TL katkı sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre ticarete sunulan sumak miktarı 2012-2019 döneminde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16 tona ulaştı.

Son 7 yılda 5 kat arttı! Sumak Türkiye ekonomisine 80 milyon liralık gelir sağladı

Dünyada sumağın doğadan en fazla toplandığı ülkelerden olan Türkiye'de, ticarete sunulan ürün miktarı 2012-2019 döneminde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16 tona ulaştı. İhracat potansiyeli de yüksek olan sumak baharatından 2010-2019 arası dönemde sağlanan gelir 2 milyon 145 bin dolardan 4 milyon 801 bin dolara yükseldi.

OGM, tıbbi ve aromatik orman bitkilerinin yetiştirilmesi, üretiminin artırılması ve ekonomik katkı sunması için eylem planları ve envanter çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan bir olan sumak bitkisinin yaprak ve meyveleri ilaç, tekstil, gıda ve deri sanayinde yaygın olarak kullanılıyor.

TİCARET HACMİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Anadolu’daki birçok bitki türünde olduğu gibi, sumak bitkisinin de en fazla toplandığı ülkelerden Türkiye’de, OGM’ye bağlı 11 Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 14 bin 250 hektarlık alana yayılış gösteriyor.

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Günümüzde insan sağlığına olan katkılarının bilinmesi, sumak tüketimine olan ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor. Güneşi seven, kuraklığa toleranslı bir bitki olan sumak, 2020 yılında ülke ekonomisine 80 milyon TL gelir sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre ticarete sunulan sumak miktarı 2012-2019 döneminde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16 tona ulaştı.

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İhracat potansiyeli de yüksek olan sumak baharatından 2010-2019 arası dönemde sağlanan gelir 2 milyon 145 bin dolardan 4 milyon 801 bin dolara yükseldi.

Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi hariç hemen hemen her yerde yetişen sumak, ağırlıklı tıbbi alanda ve baharat olarak kullanılıyor. Faydalarıyla öne çıkan sumağın güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olduğu belirtiliyor.

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Ayrıca yüksek vitamin ve mineral içeriği olan bitkinin kan durdurucu, ishal kesici, antiseptik, ateş düşürücü, diş eti ve boğaz iltihaplarında iltihabı dağıtıcı olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: İHA

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