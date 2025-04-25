İngiltere, video oyunu kumandalarının Rusya'ya ihracatını yasakladı

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline yanıt olarak video oyunu kumandalarının Rusya’ya ihracatını yasakladığını duyurdu. Yetkililer, video oyunu kumandalarının cephe hattında insansız hava araçlarını kontrol etmek için kullanıldığını belirterek, bu adımın, İngiltere’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı uyguladığı en son ticari önlemler kapsamında atıldığını kaydetti.

Rusya’ya karşı 150’den fazla yeni ticaret önlemi alındığını açıklayan Dışişleri Bakanlığı, önlemlerin özellikle Rusya'nın askeri ve enerji sektörlerini hedef aldığını bildirdi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır