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İspanya'da temmuz enflasyonu son 38 yılın en yükseğine çıktı

12.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 10,8 olduğunu açıkladı.

İspanya'da temmuz enflasyonu son 38 yılın en yükseğine çıktı

INE'nin verilerine göre temmuzdaki yüzde 10,8'lik enflasyon oranı, 1984'ün eylül ayından bu yana son 38 yıldaki en yüksek seviye.

İspanya'da 4 aydır yükselişte olan enflasyon son iki aydır çift haneli rakamlara ulaşarak, haziranda yüzde 10,2 olarak açıklanmıştı.

INE, temmuzda enflasyonun yükselmesindeki temel nedenleri, konut, elektrik, giyim, ayakkabı ile gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış olarak açıkladı.

Verilerde, elektrik, giyim ve ayakkabı fiyatlarında yüzde 23'e, alkolsüz içki ve gıdada ise yüzde 13,5'e varan artış olduğu belirtildi.

Tüketiciler derneği FACUA da yaptığı açıklamada, serbest piyasada doğal gazın kilovat saat ücretinde yüzde 95 ila yüzde 291 artış olduğunu öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon İspanya
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