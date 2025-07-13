İtalya'dan 'AB-ABD tarife müzakereleri' açıklaması! 'Hayati önem taşıyor'

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren AB ürünlerine yüzde 30 tarife uygulanacağını bildirmesinin ardından İtalya Başbakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Roma'nın, AB ile ABD arasında devam eden müzakerelerin gelişimini büyük bir dikkatle izlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "İtalyan hükümeti, önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaştırılacak olan Avrupa Komisyonu'nun çabalarını tam olarak destekliyor. Tüm tarafların iyi niyetine güveniyoruz; özellikle mevcut küresel koşullarda, Atlantik'in iki yakası arasında bir ticaret çatışmasının başlatılmasının hiçbir anlamı olmayacağı göz önüne alındığında, Batı'yı bütünüyle güçlendirecek adil bir anlaşmaya ulaşılması hedeflenmelidir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kutuplaşma riskine işaret edilerek, "Şimdi müzakerelere odaklanmaya devam etmek ve anlaşmaya varmayı zorlaştıracak kutuplaşmalardan kaçınmak hayati önem taşıyor." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinden yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"ABD ile İtalya arasındaki ticari ilişkiler çok iyi ve hükümetin de haklı olarak vurguladığı gibi bir çatışma anlamsızdır. Trump'ın ülkemizle bir sorunu olmamalı ama yine de Almanya'nın güdümündeki Avrupa'nın bedelini ödüyoruz. Karşılık tehdidinde bulunmak yerine ki bu tür tehditler okyanus ötesinde ancak tebessümle karşılanır. Alman kökenli Von der Leyen, AB'nin aşırı bürokrasisini ortadan kaldırmalı. Zira bu, bizim işletmelerimizin gerçekten ödediği vergidir. 'Green Deal (Yeşil Mutabakat)' ideolojisinin verdiği zararlar bunu açıkça ortaya koymuştur. Brüksel'in çılgın politikaları, Trump'ın olası gümrük vergilerinden çok daha önce Avrupa'daki işletmelere ve ailelere zarar vermeye başlamıştır."

Ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein ise konuya ilişkin açıklamasında, Meloni ile Trump arasındaki iyi ilişkilere atıfta bulunarak "Hükümetten ve Giorgia Meloni'den şimdiye kadar göremediğimiz net ve güçlü bir duruş bekliyoruz. Çünkü siyasi dostlukları yüzünden ulusal çıkarlarımıza ve Avrupa'nın çıkarlarına zarar veremezler. Şu anda yapılması gereken, bu yüzde 30'luk gümrük vergilerini önleyebilecek her türlü müzakere girişimini güçlendirmektir." dedi.

ABD Başkanı Trump, bugün AB'ye gönderdiği tarife mektubunda, 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de buna karşılık, ABD ile tarifler konusunda müzakereleri sürdüreceklerini ancak bir anlaşma olmaması halinde misilleme yapacaklarını duyurmuştu. (AA)

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