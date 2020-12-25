Japonya 2030’a kadar benzinli araçları sıfırlayacak

Japon devlet yetkilileri Cuma günü, Japonya’nın önümüzdeki 15 yıl içinde benzinle çalışan araçların kullanımını sonlandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Hedefler arasında, mutlak sıfır karbon emisyonuna ulaşılması ve 2050 yılına kadar yeşil büyümeden yılda yaklaşık 2 trilyon dolar gelir elde edilmesi yer alıyor.

Başbakan Yoshihide Suga, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilediği Japon ekonomisini canlandırmak için yeşil yatırımı öncelikler listesine aldı. Hidrojen ve otomobil endüstrilerini hedefleyen “yeşil büyüme stratejisi” ile Japonya, Çin ve Avrupa Birliği üye ülkelerinin iddialı emisyon hedeflerini yakalamayı hedefliyor.

Japonya, yeşil yatırım ve satış yoluyla 2030 yılına kadar yılda 90 trilyon yen (870 milyar dolar) ve 2050 yılına kadar 190 trilyon yen (1,8 trilyon dolar) ek ekonomik büyümeyi hedefleyen şirketlere vergi teşvikleri ve diğer mali destek programları sunacak.

2 trilyon yenlik fonun, yeşil teknolojiye yapılacak olan yatırımları destekleyeceği bekleniyor.

Tokyo Üniversitesi profesörü Yukari Takamura, “Hükümet, 2050’de sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için iddialı hedefler belirledi. Yeşil büyüme stratejisinde net hedefler koymak ve politika yönlendirmesi yapmak, şirketlerin yatırım yapmaları için teşvikler sağlayacaktır.” yorumunu yaptı.

KAYNAK:AA

