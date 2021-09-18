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  4. Japonya'da ilk hasat Matsutake mantarının üç tanesi 7 bin 600 dolara satıldı

Japonya'da ilk hasat Matsutake mantarının üç tanesi 7 bin 600 dolara satıldı

18.09.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da üç Matsutake mantarı, sezonun ilk hasadında 830 bin yene (7 bin 600 dolar) müşteri buldu.

Japonya'da ilk hasat Matsutake mantarının üç tanesi 7 bin 600 dolara satıldı

Ulusal basında çıkan habere göre, Japonya'da ünlü Matsutake mantarının, sezon açılış mezadında satıldığı fiyat dikkati çekti.

Batıdaki Hyogo eyaletine bağlı Tamba-Sasayama ilçesinde, hasat sonrası yapılan mezatta, üç Matsutake mantarı, 830 bin yene (7 bin 600 dolar) satıldı.

Uzunlukları 7 ila 11 santimetre, toplam ağırlıkları 70 gram gelen mantarları, yerel piyasaya hizmet veren Tamba-Sasayama Kinmata restoranı satın aldı.

Sezon açılışında, mantarın kilogram fiyatı ise 11,8 milyon yeni (108 bin dolar) buldu.

(AA)

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Japonya
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