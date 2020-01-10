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Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

Japonya’da özel bir araştırma şirketi tarafından yapılan çalışma, geçen yıl rekor sayıda şirketin iş gücü yetersizliği nedeniyle iflas ettiğini ortaya koydu.

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Japonya’da faaliyet gösteren "Shoko Research" adlı özel araştırma şirketinin yaptığı çalışma, Japonya'daki iş gücü sorunun geldiği noktayı gözler önüne serdi. 426 firmanın çalıştıracak işçi bulamadığı için 2019'da iflas ettiğini ortaya koyan araştırmaya göre, sayısının önceki yıla oranla yüzde 10 artış gösterdiği ifade edildi. Bu seneki sayının, söz konusu alanda verilerin toplanmaya başladığı 2013'ten bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu kaydedildi.

YERLERİ DOLDURULAMIYOR

Araştırmaya konu olan şirketlerin 270'i veya yüzde 60'tan fazlasının üst düzey yöneticilerinin emekli olduktan sonra yerine geçecek birini bulamadığı için kapılarını kapattığını gösteren çalışma, yaklaşık 80 şirketin ise işçi aramak için ilan ve reklam yoluna başvursa dahi yeterli alım yapamadığını ortaya koydu. 40'tan fazla şirket ise emekli olan veya iş değiştiren personelin yerine çalışacak kimseyi bulamadı. 30'u aşkın şirket de artan işçilik maliyetleriyle baş edemedi.

SORUN BÜYÜYOR

Düşük doğum oranı ve ortalama yaşam süresinin uzun olması nedeniyle genç nüfusun giderek azaldığı Japonya’da, iş gücü krizi gün geçtikçe büyüyor. İnşaat ve hizmet sektörleri durumu en kötü olan iş kolları olarak öne çıkarken, iş gücü açığı nedeniyle meydana gelen iflasların yaklaşık yarısını bu sektörlerin oluşturduğu belirtiliyor.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Japonya, iş gücü, iflas,

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
Biz geliriz hacı bizim burda işci cok is yok
moruk is çok ama herkes mudur olmak istiyo kimse para beğenmiyor
@atlas23m bir Türk ün Japonya da çalışması ve hayatını sürdürmesi imkansız. Japonlar dünyanın en düzenli, saygılı, çalışkan insanları. Ufacık bir hatanızda insanlar anında uyarıp tepki gösteriyor. Mesela elinizde ki ufacık bir çöpü yere atmanız , yakalandığınızda başınızın çok büyük bir belaya girmesi anlamına geliyor.
işçi var maaşı beğenen yok
biz gideriz tonla işsiz var zaten.
Türkiyede ise tam tersi işizlik çok genç sayısı çok allah sonumuzu hayır etsin inşallah
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