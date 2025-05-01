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Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0,5 seviyesinde tuttu.

Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan faiz kararı açıklandı.

Banka politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,5 seviyesinde tuttu. Para Politikası Kurulu, söz konusu kararı oy birliğiyle aldı.

Bankanın yayımladığı "Ekonomik Faaliyet ve Fiyat Görünümü" raporunda, Japonya'nın ılımlı bir ekonomik büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

Raporda, temel enflasyonun esas olarak ekonomideki yavaşlama nedeniyle hız kaybedeceğine işaret edilerek, ekonomik büyümenin artmasıyla birlikte orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yükseleceği ve buna bağlı olarak temel Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının kademeli şekilde hızlanabileceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

İhracat ve üretimin, ABD tarifelerindeki artış nedeniyle bazı ön yüklemeler olmasına rağmen bir eğilim olarak hemen hemen sabit kaldığı belirtilen raporda, şirket karlarının iyileşme eğiliminde olduğu ve reel sektör güveninin olumlu bir seviyede kaldığı ifade edildi.

Raporda, enflasyonu belirleyen temel faktörler değerlendirilerek, emek ve sermayenin kullanımını kapsayan çıktı açığının, dalgalanmalarla birlikte iyileşme eğilimi gösterdiği kaydedildi.

Ekonomik faaliyet için belirtilen görünüme dayanarak, açığın mevcut seviyelerde kalması, ancak projeksiyon döneminin sonuna doğru tekrar iyileşmesinin beklendiği bildirilen raporda, iş gücü piyasası koşullarına bağlı olarak ücretler ve fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının çıktı açığının tahminlerden daha güçlü olabileceği vurgulandı.

Para politikasına ilişkin ifadelere de yer verilen raporda, her bölgede ticaretin ve diğer politikaların gelecekteki seyrine ilişkin son derece yüksek belirsizlikler bulunduğu belirtilerek, bu politikaların etkisi göz önüne alındığında, bankanın, ekonomik faaliyet ve fiyatlar ile yurt içi ve yurt dışı finans piyasalarındaki gelişmeleri dikkatle inceleyeceği bildirildi.

Raporda, yüzde 2 olan fiyat istikrarı hedefiyle bankanın, ekonomik faaliyet ve fiyatlardaki gelişmeler ile finansal koşullara yanıt olarak, hedefe sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşılması perspektifinden uygun şekilde para politikası uygulayacağına işaret edildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Japonya Merkez Bankası
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