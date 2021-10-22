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İşte JPMorgan, Goldman Sachs ve Barclays'ın TCMB faiz indirimi tahmini

22.10.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankaları Goldman Sachs, JPMorgan ve İngiltere merkezli Barclays, Merkez Bankası'nın dünkü 2 puanlık faiz indirimine ilişkin açıklama yaptı. Dünya devleri Merkez Bankasının 2021 sonuna kadar faiz indirmeye devam edeceğini öngördü. Barclays ve Goldman Sachs Türkiye'nin yıl sonu enflasyonunu yüzde 15 tahmin ederken, JPMorgan'ın tahmini 19,9 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyondaki yükselişe ve TL’deki değer kaybına rağmen istediği faiz indirimlerine Eylül’de başlayan TCMB, dün indirimlere beklentilerin ötesinde 200 baz puan ile devam etti.

ABD’li yatırım Bankası JPMorgan TCMB’nin Kasım ayında faizleri 100 baz puan daha düşüreceği tahmininde bulundu ve enflasyon tahminini sert şekilde yükseltti.

JPMorgan‘dan Yarkin Cebeci müşterilere notunda, “Önden yüklemeli bu tür bir gevşeme, enflasyonu hızlı şekilde düşürmenin bir politika önceliği olmadığını gösteriyor” dedi.

Cebeci “Bu adımın fiyat baskılarını artıracağından endişe ediyoruz; bu yıl için enflasyon tahminimizi yüzde 19,9’a, 2022 için ise yüzde 16,4’e revize ediyoruz” dedi. JPMorgan, daha önce enflasyonun 2021 sonunda yüzde 16,7 olmasını bekliyordu.

GOLDMAN VE BARCLAYS’DAN İNDİRİM TAHMİNİ

Goldman Sachs ve Barclays da Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yıl sonunda yüzde 15’e indirene kadar faiz indirimlerine devam edeceği, bundan sonra indirimlere ara vereceği tahmininde bulundu.

TCMB’nin politika faizini önce 50 baz puan düşürmesini ve iki tane 25 baz puanlık indirim yapmasını öngören Goldman Sachs, yüksek enflasyon göz önüne alındığında bunun bir hata olacağına dikkat çekti.

Goldman Sachs analistleri yayımladıkları raporda, “Türkiye ekonomisi için temel sorunun büyümeden ziyade yüksek ve artan enflasyon olduğunu düşünüyoruz… Bu olguyu ve enflasyonun resmi hedefin dört katı olduğunu göz önüne aldığımızda, birincil sorunun enflasyon olduğunu ve faizlerin artması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın enflasyondaki yükselişe ve TL’deki değer kaybına rağmen istediği faiz indirimlerine Eylül’de başlayan TCMB, dün indirimlere beklentilerin ötesinde 200 baz puan ile devam etti.

“18 KASIM’DA TEK SEFERLİK İNDİRİM”

Barclays, TCMB’nin yüzde 15’te durmadan önce önden yüklemeli olarak indirimlere devam edeceğini, ancak bunun 18 Kasım’daki toplantıda tek seferde yapılacağını öngördü.

Barclays’den Ercan Ergüzel, “2022’ye baktığımızda, yukarı yönlü risklerle birlikte faizlerin yüzde 15’te sabit kalacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Barclays ayrıca Türkiye’de enflasyonun yıl sonunda yüzde 15,5 olacağını öngördü ve 2021 yıl sonu dolar/TL tahminini 9,7 olarak teyit etti. (REUTERS)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere TCMB
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