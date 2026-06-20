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Kanada konserve sebze ithalatına yüzde 10'luk ek vergi getirdi

Kanada yönetimi, yerli üreticileri korumak amacıyla konserve sebze ithalatına geçici olarak yüzde 10 oranında ek vergi uygulanacağını duyurdu.

Kanada konserve sebze ithalatına yüzde 10'luk ek vergi getirdi
Cansu Çamcı

Kanada Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, geçici koruma önlemi niteliğindeki bu adımın, Kanada konserve sebze sektörünün karşı karşıya olduğu kritik koşullar ve acil sorunları ele almayı, ticaret sapmasının yerli üreticiler üzerindeki etkisini azaltmayı, piyasa koşullarını istikrara kavuşturmayı ve Kanadalı çiftçilerle işleyicileri korumayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda dünya genelinden yapılan konserve sebze ithalatına yüzde 10 ek vergi uygulanacağı bildirildi.

Söz konusu verginin, bugün itibarıyla yürürlüğe gireceği aktarılan açıklamada, önlemin en fazla 200 gün süreyle uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesinin, hükümetin talebi üzerine martta başlatılan konserve sebze ithalatına ilişkin koruma soruşturmasını sürdüreceği de ifade edildi.

Soruşturmada, bu ürünlerin ithalatındaki artışın, Kanada'daki sebze işleme sektörüne ciddi zarar verip vermediği veya böyle bir zarar tehdidi oluşturup oluşturmadığının incelendiği aktarılan açıklamada, mahkemenin çalışmalarını 9 Eylül'e kadar tamamlamasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, mahkemenin ciddi zarar tespitinde bulunması halinde uygun telafi önlemlerine ilişkin tavsiyelerde bulunacağı, zarar tespitine ilişkin olumsuz bir karar vermesi halinde ise geçici koruma önleminin söz konusu karar tarihinden itibaren sona ereceği kaydedildi.

Kanada'nın uluslararası ticaret yükümlülükleri doğrultusunda ABD, Meksika, İsrail, Şili ve gelişmekte olan ülkelerden yapılan konserve sebze ithalatının, açıklanan geçici koruma önleminden muaf tutulacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada
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