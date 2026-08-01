Türkiye'nin 4 iline daha hızlı tren geliyor! Yeni yol haritası açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini belirterek, "2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde demiryolu yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, yapımı süren projelerden birinin de Mersin–Adana–Osmaniye–Gaziantep Hızlı Tren Hattı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 5 bin kilometrelik demiryolu ağında inşa faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Uraloğlu, yatırımların etap etap tamamlanacağını söyledi.

HIZLI TREN AĞINA BAĞLI İL SAYISI 27'YE YÜKSELECEK

Devam eden projeler arasında yer alan Mersin–Adana–Osmaniye–Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 2028 yılına kadar yapımı süren yaklaşık 3 bin kilometrelik demiryolu hattını hizmete almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de doğrudan yüksek hızlı tren ağına bağlanan il sayısının 11'den 27'ye çıkarılması planlanıyor.