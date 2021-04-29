Küresel piyasalar Fed sonrası karışık bir seyir izliyor

Fed, nisan ayı toplantısında, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde, aşılamadaki ilerleme ve güçlü politika desteğinin etkisiyle ekonomik faaliyet ile istihdam göstergelerinin güçlendiği vurgulanırken, enflasyonun yükseldiği ancak bu yükselmenin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ve ekonomik görünüme yönelik risklerin sürdüğü kaydedildi. KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında, varlık alımlarını azaltmayı konuşmanın henüz zamanı olmadığını ifade ederek, "Enflasyonda bu yıl yüzde 2'nin üzerinde geçici bir yükseliş faiz artışı için gerekli standardı karşılamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, dün ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de gerçekleştirdiği konuşmada, eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcama paketini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan yolu ve Amerikan dış politikasının detaylarını anlattı.

Dış politika konusunda önemli sözler verdiklerini belirten Biden, "Çin de dahil tüm ülkelerin küresel ekonomide aynı kurallarla oynadığından emin olacağım. Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile telefon görüşmesinde kendisine de söyledim, rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz ve çatışma peşinde değiliz." ifadelerini kullandı. Biden, gelecek için aileler ve çocuklara da yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu nedenle bugün Amerikan ailelerinin karşı karşıya olduğu en büyük 4 sorunu ele alan Amerikan Aileleri Planı'nı sunuyorum." dedi. Planla 12 haftaya kadar ücretli aile ve tıbbi iznin sağlanacağını, milyonlarca aileye doğrudan nakit yardımı yapılacağını bildiren Biden, yılda 400 bin dolardan az kazanan insanlara herhangi bir vergi artışının uygulanmayacağını, kurumsal şirketlerin ve Amerika'nın en zengin yüzde 1'inin adil paylarını ödeme zamanının geldiğini söyledi. Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı Biden, "Amerikalıların en zengin yüzde 1'i, 400 bin dolar veya fazla kazananlar için en yüksek vergi dilimini yüzde 39,6'ya çıkarıyoruz." dedi.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.